Abazović: Namjera Spajića da budemo narod bez zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Namjera premijera Milojka Spajića, koji planira da potpiše sporazum sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), je da svi koji žive u Crnoj Gori budu narod bez zemlje, saopštio je predsjednik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović.

On je na konferenciji za novnare u Skupštini kazao da imaju obavezu da brane istinu pred građanima Crne Gore.

“Ovo što je Spajić smislio da uradi, to Demokratska partija socijalista (DPS) nije radila nikad. Ovo što Spajić namjerava da uradi nije uradio ni Milo Đukanović, ni Duško Marković”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, u sporazumu se apostrofira razvoj projekata na jugu Crne Gore kao integrisanog razvoja turizma i nekretnina mještovite namjene – stanova za prodaju.

Navodi se i da će ugovori, programi i sporazumi, biti implementirani uz punu saglasnost sa relevantnim crnogorskim zakonima, izuzimajući zakonodavstvo zemlje o javnim nabavkama, javnim tenderima i javnim nadmetanjima, kao i sve procedure u vezi sa tim.

“Upozorio sam građane na sve načine da čovjek hoće da napravi da Crnogorci, Srbi, Albanci, Muslimani, Bošnjaci i svi koji žive u Crnoj Gori, budu narod bez zemlje. Namjera Spajića je da mi budemo narod bez zemlje. Daleko od transparentnosti, bez javnih procedura, javnih tendera i javnih nadmetanja”, upozorio je Abazović.

U sporazumu se dalje navodi da UAE neće biti predmet bilo kakvih mehanizama za rješavanje sporova predviđenih tim ugovorom.

Dodaje se i da će država izvršiti razvoj javne infrastrukture koja je potrebna za realizaciju projekta.

“Čovjek hoće da im napravi svu infrastrukturu i da im da na gotovo da grade stanove. Mi nećemo ćutati, nećemo da naš narod bude bez zemlje. Mnogo se krvi i znoja prolilo da Crna Gora bude nezavisna država, mnogo će energije biti potrebno da ona bude funkcionalna građanska država”, poručio je Abazović.

On je rekao da nije protiv investicija i da je svako dobrodošao da investira, ali uz određena pravila koja nameće država.

“To što smo siromašniji od drugih, ne znači da smo na prodaju. Ako neko želi da zbog jednog stana, miliona ili stana u Beogradu na vodi, proda državu Crnu Goru, mi ne želimo. To je jasna poruka Spajiću i svima”, poručio je Abazović.

On je rekao i da ga interesuje koji će poslanici, kada sporazum dođe u Skupštinu, dići ruku za takvu stvar.

Abazović je kazao da Crna Gora pretenduje da uđe u Evropsku uniju (EU), zato što želi da više poštuje različita demokratska pravila.

“Ako ovo prođe ovako, svaka čast. Mislim da su Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) i Specijalno državno tužilaštvo (SDT) već morali da pokrenu procedure u odnosu na Spajića i državne sekretare koji su prezentovali projekat jedne privatne firme. Zašto oni ćute, možda su saučesnici ili je nekome nešto obećano. Ako ovo nije alarm za institucije, mislim da mi nijesmo položili nijedan demokratski ispit”, zaključio je Abazović.

