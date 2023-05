Abazović na najvećoj tehnološkoj konferenciji u Evropi

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović učestvovaće danas u Beogradu na najvećoj tehnološkoj konferenciji u Evropi – Tomorrow Conference.

“Konferencija će biti posvećena najnovijim preduzetničkim poduhvatima i trendovima u oblasti vještačke inteligencije, blokčejna, metaverzuma i online igrica, sa ciljem razvoja, unapređenja i razumijevanja tehnoloških inovacija”, saopšteno je iz Kabineta Abazovića.

Konferenciji će prisustvovati više od deset hiljada učesnika, dok će je oko 15 hiljada pratiti virtuelno.

Abazović će govoriti prvog dana konferencije na uvodnom panelu pod nazivom Kako vlade podržavaju nove tehnologije, zajedno sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.

“Konferencija u Beogradu će biti prilika za predstavljanje Vladine politike u oblasti nauke, istraživanja i inovacija, odnosno aktivnosti koje Vlada sprovodi u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj inovacija i pružanja podrške kroz razne mehanizme, koji za cilj imaju ostvarivanje pozitivnih rezultata crnogorskih istraživačkih timova, kao i unapređenje saradnje naučnih institucija i privrede”, navodi se u saopštenju.

