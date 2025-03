Abazović: Liniju Bar-Bari organizovati tokom cijele godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Linija Bar – Bari i Bar – Ankona mora funkcionisati preko cijele godine, kazao je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović na sastanku sa predsjednikom Komisije za trgovinu, turizam i industriju italijanskog senata, Lukom Di Karlom.

Abazović je, kako je saopšteno iz URA-e, danas posjetio italijanski Senat, gdje je sa Di Karlom razgovarao o brojnim temama vezanim za ekonomsku povezanost Crne Gore i Italije.

On je naglasio da Crna Gora nudi brojne mogućnost za uspješan biznis i naveo da važna saradnje u oblasti turizma, energetike, kao i opcijama za aktiviranje proizvodnih kapaciteta u tekstilnoj industriji.

Abazović je rekao da postoje brojni sektori u kojima Crna Gora i Italija mogu napraviti progres, ali prije svega je potrebna dobra povezanost.

„Moramo naći način da oživimo liniju Bar – Bari i Bar – Ankona, ali ona mora funkcionisati preko cijele godine“, kazao je Abazović.

Kako je rekao, u fokusu ne treba da bude samo ljetnja turistička sezona, već mogućnosti razvoja privredne saradnje, poput transporta roba za cijeli region.

„Za Crnu Goru je to od strateškog značaja, a tako nešto bi podstaklo i zainteresovalo italijanske biznismene”, istakao je Abazović.

U saopštenju se navodi da je na sastanku razgovarano i o energetici, turizmu, ali i o tekstilnoj industriji.

„Italijanske firme su sve više zastupljene u regionu, a Crna Gora propušta šansu. Važno je da Italijani još bolje upoznaju našu državu, a mi imamo šta da ponudimo“, rekao je Abazović.

On je dodao da proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora ima veliku pažnju italijanskih kompanija, a traže mogućnosti i proizvodne kapacitete, naročito kada je riječ o tekstilnoj industriji.

Di Karlo je kazao da Crna Gora mora imati svoj autentični turistički proizvod i da je to može izdvojiti u odnosu na sve druge destinacije.

,,Zajednički ćemo raditi na uvezivanju biznis zajednice, to je u interesu obje zemlje”, naglasio je Di Karlo.

Abazović i Di Karlo su poručili da su spremni da u narednom periodu pokrenu inicijativu oko organizovanja biznis foruma Italije i Crne Gore.

