Abazović: Južnokorejske kompanije da dođu u Crnu Goru

Davos, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović sastao se na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu sa nizom predstavnika južnokorejskih kompanija, koje je pozvao da dođu u Crnu Goru.

Abazović je razgovarao sa predsjednikom Republike Koreje Jun Suk Julom i susreo se sa nizom predstavnika južnokorejskih kompanija – Samsung, SK group i Hyundai.

“U razgovoru sa njima, Abazović je govorio o prirodnim i investicionim potencijalima Crne Gore, pozivajući južnokorejske kompanije da dođu u Crnu Goru. Premijer je predstavio brojne prednosti i potencijale za ulaganje, prvenstveno u turizmu i infrastrukturi”, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsjednika Vlade.

Abazović je susrete okarakterisao riječima novo tržište, nove vizije, nove mogućnosti.

