Abazović: Infrastrukturnim razvojem trajno mijenjamo sliku sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je riješena da u saradnji sa lokalnom samoupravom trajno promijeni izgled sjevera Crne Gore, ulažući u infrastrukuru i razvoj decenijski zapostavljenog kraja, s namjerom da mu vrati život, naveo je premijer Dritan Abazović u čestitki povodom Dana Opštine Plav.

„Uvjereni smo da će brojni kapitalni projekti, čija realizacija slijedi, okrenuti novi list u razvoju sjevera. Plan nam je da riješimo probleme i uredimo Plavsko jezero, dok velike napore ulažemo, da sa našim prijateljima sa Kosova, Plav i Crnu Goru na što bolji način povežemo sa Dečanima i Peći”, naveo je Abazović.

On je kazao da je decenijski zapostavljen plavski kraj pretrpio ekonomsku štetu koja je rezultirala odlaskom velikog broja sposobnih i vrijednih ljudi.

Abazović je saopštio i da ga raduje odlična turistička sezona na sjeveru, koja je umnogome pospješena otvaranjem graničnog prelaza Zatrijebač – Grabon i prve dionice auto-puta od Smokovca do Mateševa, što osjeća i Plav sa Prokletijama i Visitorom.

„Plav je stvoren da bude centar eko i etno održivog razvoja koji je atraktivan punih 12 mjeseci u godini, sa sadržajima zimskog i ljetnjeg – jezerskog, planinskog i turizma bogatog potencijala, naročito planinom Bogićevica“, rekao je Abazović.

Vlada će, prema njegovim riječima, nastaviti da pruža neophodnu podršku kako bi Plav zaista postao strateško, regionalno mjesto konekcije na tromeđini država.

Abazović je saopštio da su prirodna, materijalna i nemateraijalna bogatstva tog kraja davno prepoznata i da je dužnost ove i novih generacija da daju puni doprinos njihovoj novoj valorizaciji.

