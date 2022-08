Abazović i Đurović posjetili lokaciju budućeg tunela između Crne Gore i Kosova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović i ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović posjetili su u petak plavsku opštinu, gdje su obišli nekoliko lokacija koje se nalaze na listi prioritetnih kapitalnih zadataka Vlade.

Abazović i Đurović su, kako je saopšteno iz Kabineta premijera, posjetili lokaciju budućeg tunela između Crne Gore i Kosova, koji preko Bogićevice treba da spoji Plav i Dečane.

Abazović i Đurović posjetili su i Plavsko jezero za koje je iskazana neophodnost početka procesa revitalizacije i spašavanja.

“Plavski kraj će dati jedan novi zamah crnogorskom turizmu. Potrebno je iskoristiti znanje naše dijaspore koja voli ovaj kraj i redovno dolazi sa novim idejama, ali i što više ljudi upoznati sa ljepotama Crne Gore. Vjerujem da ćemo zajedno uraditi prave stvari”, rekao je Abazović.

Abazović i Đurović su posjetili Bogićevicu i Hridsko jezero, gdje su razgovarali sa lokalnim stanovništvom koje ih je upoznalo sa istorijskom činjenicom da je Abazović prvi predsjednik Vlade, nakon Blaža Jovanovića, koji je obišao pomenuto jezero.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS