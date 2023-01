Abazović: Građane ćemo uskoro obradovati sa viješću vezano za Luku Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da očekuje da bi građane uskoro trebalo da obraduju sa jednom viješću vezano za Luku Bar.

„Očekujem da se to desi, ako ne bude nekih nenandanih promjena. To je jedna velika stvar za Crnu Goru“, rekao je Abazović novinarima na događaju povodom ozvaničenja početka izgradnje Javno-zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije.

On je napomenuo i da treba nastavuti izgradnju auto-puta i pokušati ući u pregovore za izgradnju Jadransko-jonskog auto-puta.

„Tu si i Aerodromi Crne Gore. To su stvari koje su od strateškog značaja“, naveo je Abazović.

Kada je riječ o infrastrukturi u turističkoj privredi, Abazović je saopštio da tu već postoje rezultati.

„Crna Gora će u narednih četiri do pet godina, što na primorju što na sjeveru, imati više od šest hotela sa pet zvjezdica. Mislim da je to nešto što je zaista presudno da produžimo sezonu“, poručio je Abazović i dodao da je ponosan i zadovoljan sa onim što rade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS