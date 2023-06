Abazović: Ekonomski parametri nikad bolji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomski parametri trenutno su bolji nego ikad, otkako se prati statistika, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da bi oni koji su najavljivali negativan scenario trebalo da se izvine zbog toga.

„Naši ekonomski parametri u ovom trenutku su nikad bolji što se Crne Gore tiče, otkad je metrike i otkad se pravi statistika. Treba sačuvati taj tempo“, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

On je naveo da je dobro da više ne postoje komentari o negativnim scenarijima u Crnoj Gori i bilo bi dobro i ljekovito da se, ako već neće biti tog negativnog scenarija, neko za to izvini.

„To bi bilo elementarno okej, jer ne možete ljude na neistinama da držite i pumpate neistinama zarad ne znam kojih interesa, ne sigurno državnih, i da to tako prođe“, smatra Abazović.

On je kazao da je u prva četiri mjeseca suficit 113,2 miliona EUR i da je to 17,3 odsto više u odnosu na plan.

„Prvi put radimo rebalans zbog toga što su prihodi veći od planiranih. Ministarstvo finansija je u prethodnom periodu odradilo lavovski dio posla“, dodao je Abazović.

