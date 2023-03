Abazović danas na Delfi ekonomskom forumu u Skoplju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović učestovaće danas na Delfi ekonomskom forumu u Skoplju.

Iz Kabineta premijera je saopšteno da će se on tokom boravka u Sjevernoj Makedoniji sastati sa premijerima te zemlje i Kosova, Dimitrom Kovačevskim i Aljbinom Kurtijem i organizatorom foruma Simeonom Comokosom.

Delfi ekonomski frum, kako je objašnjeno, okuplja najistaknutije međunarodne i domaće ličnosti iz svijeta politike, biznisa, nauke i diplomatije, koji će govoriti na temu aktuelnih izazova u Sjevernoj Makedoniji, regionu Zapadnog Balkana i šire.

„Skup je odlična prilika za sagledavanje i procjenu glavnih geopolitičkih i ekonomskih tokova i trendova koji utiču na ekonomski rast i političku stabilnost, političkih iskustava u drugim zemljama, kao i pružanja podrške usvajanju inovativnih praksi u privatnom sektoru u cilju, između ostalog, identifikovanja tokova političkih akcija ka konkurentnijoj i inkluzivnoj ekonomiji u Sjevernoj Makedoniji i regionu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS