Abazović: Crna Gora zainteresovana za dovođenje prirodnog gasa u Luku Bar

Davos, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, nakon energetske krize koja je pogodila Evropu, zainteresovana za dovođenje prirodnog gasa u Luku Bar, saopštio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim tokom Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu.

Abazović je pozdravio nedavno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o strateškoj saradnji u oblasti energetike između Azerbejdžana i Evropske komisije (EK), koji ima za cilj da ta zemlja udvostruči isporuke gasa Evropi do 2027. godine, čija je trasa planirana i preko Crne Gore.

“U tom kontekstu, Abazović je ocijenio da će realizacija projekta Jadransko-jonskog gasovoda dati veliki doprinos stabilnosti i diversifikaciji energetskih izvora, dodajući da će Crna Gora sa susjednim zemljama, kroz razvoj ovog projekta, biti svojevrsni most između Kaspijskog regiona i Zapadne Evrope”, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsjednika.

Sagovornici su konstatovali da su odnosi između dvije države prijateljski i dobri, zasnovani prije svega na intenzivnoj ekonomskoj saradnji i sa tendencijom intenziviranja političkog dijaloga, kao i unapređenja bilateralne saradnje u svim segmentima od obostranog značaja.

Abazović je naglasio da Crna Gora želi dalje unapređenje sveukupnih odnosa sa Azerbejdžanom, naročito kada je u pitanju infrastruktura, direktne strane investicije i energetika, koji bi trebalo da se osnaže potpisivanjem sporazuma u oblasti energetike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS