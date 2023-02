Abazović: Crna Gora otvorena za investicije sa Bliskog istoka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je otvorena za investicije sa Bliskog istoka, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da potencijali postoje u oblasti zdravstvenog turizma i infrastrukture.

Abazović je danas razgovarao sa predsjednikom i osnivačem Ajana Holding grupe, renomiranim svjetskim investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Abdulom Muhamedom Matar Lahej Alfalasijem i direktorom NIOUM General trading-a, koji je integralni dio te grupe, Nemanjom Jovanovićem.

Iz Kabineta Abazovića je saopšteno da je na sastanku razmatrana realizacija projekata u Budvi, Ulcinju i na sjeveru Crne Gore, za koji su zainteresovani pomenuti investitori.

“Abazović je tokom razgovora sagovornike upoznao sa potencijalima Crne Gore, naročito u oblasti zdravstvenog turizma i infrastrukture”, navodi se u saopštenju.

Investitori su iskazali oduševljenje prirodnim ljepotama Crne Gore, navodeći da im je plan da obiđu više opština kako bi se na licu mjesta uvjerili u potencijale sa kojima država raspolaže.

