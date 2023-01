Abazović: Crna Gora i Kolašin postaju prestižno mjesto za zimski turizam

Kolašin (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Kolašin postaju prestižno mjesto za zimski turizam, ocijenio je premijer Dritan Abazović, poručivši da će u narednom periodu raditi na poboljšanju infrastrukture.

On je danas sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma, Goranom Đurovićem, obišao skijalište Kolašin 1600, navodeći da „svjedočimo nečemo što smo dugo dugo priželjkivali“.

„Skijalište u Kolašinu je prepuno skijaša i turista. Poruka iz Crne Gore je da ne samo da je uspješna zimska turistička sezona, nego su u subotu bili oboreni i rekordi i sve što se desilo u prethodnih sedam dana, a nadamo se da će to trajati u kontinuitetu, govori da Crna Gora i Kolašin postaju prestižno mjesto za zimski turizam“, kazao je Abazović.

On se izvinio građanima koji su zbog infrastrukture koja je, kako je naveo, takva kakva je u posljednjih 30 godina, imali poteškoća da dođu do skijališta.

„Radićemo na poboljšanju infrastrukture. Nadam se da sljedeću sezonu dočekujemo sa tunelom koji će povezati Andrijevicu i Berane, čime ćemo omogućiti da jedan dio protoka saobraćaja bude lakši. Sve funkcioniše besprekorno, ima ljudi sa svih strana i vjerujem da Kolašin i Crna Gora imaju samo razloga za radost“, smatra Abazović.

On je najavio da Vlada potpuno ostaje posvećena tome da i narednu zimsku sezonu dočekamo u još boljim uslovima.

„Opšti utisak sa skijališta je da Crna Gora dobija svoj Davos. Kolašin je Davos Crne Gore i bolje mjesto od Davosa“, tvrdi Abazović.

Đurović je rekao da će u narednom periodu uraditi sve da poboljšaju infrastrukturu.

„Potrudićemo se da za sljedeću godinu imamo spremnu novu garažu i još više ugostiteljskih objekata. Vrlo smo blizu tome da pariramo regionu – Jahorini, Kopaoniku. Mislim da ćemo vrlo brzo da ih prestignemo i ono čemu težimo je da ovo ne bude regionalno, nego jedno evropsko, svjetsko skijalište“, zaključio je Đurović.

