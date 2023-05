Abazović: Cilj da Aman kao brend ne odustane od Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vladi je cilj da Aman kao brend ne odustane od Crne Gore, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da je svako ko želi da radi fer biznis, dobrodošao, naročito međunarodni brendovi.

On je na pitanje o otvaranju grad-hotela Sveti Stefan, nakon dvije godine, kazao da sa predstavnicima Amana imaju dogovor da on za ovu sezonu bude otvoren.

“Oni će ga brzo staviti na Booking da ljudi mogu da rezervišu smještaj za neki period juna, jer treba da izvedu pripreme. Mislim da smo u dogovoru između menadžmenta, Opštine Budva i Morskog dobra, ostvarili nekoliko benefita za mještane Svetog Stefana i posjetioce koji nijesu direktno njihovi gosti, a koji ranije nijesu postojali”, rekao je Abazović odgovarajući na pitanja novinara nakon svečane dodjele nagrada Asocijacije menadžera (AMM).

On je najavio da će biti više mobilijara na plažama koje su određene za goste koji nijesu smješteni na poluostrvu ili u hotelu, već u zaleđini ili u privatnim kućama, i koji će biti besplatni za korišćenje.

“Imaćemo i posebno regulisana parking mjesta. Van sezone će sve biti otvoreno za posjetioce”, rekao je Abazović.

On je dodao da u Vladi ne žele da najljepši dio crnogorskog primorja bude zatvoren.

“Ukoliko ne žele da rade iz bilo kojih razloga, ti razlozi nijesu vezani za ovu Vladu, nego što su oni dogovarali prije deset ili 15 godina. Ne možemo da idemo protiv Ustava i zakona zemlje. Oni imaju priliku da otvore hotel i da svi koristimo benefiite jedne odlične turističke sezone koja je pred nama. Vidio sam kod Amana veliku zainteresovanost da se vrate u Crnu Goru i da je promovišu kao specifičnu destinaciju”, saopštio je Abazović.

On je, govoreći o preuzimanje trajektne linije Kamenari-Lepetane, koja je do nedavno bila u vlasništvu Pomorskog saobraćaja braće Ban, kazao da je za Vladu svejedno da li će trajekt nabaviti u Grčkoj, Turskoj Crnoj Gori ili Hrvatskoj.

„Vlada ima namjeru da održava liniju i ostvaruje prihode za državu, a sve ostalo je u kontekstu dnevne politike“, ocijenio je Abazović.

On je naveo da razumije da se u susret parlamentarnim izborima želi umanjiti značaj preuzimanja trajektne linije od države.

„Cilj je da mi počnemo da naplaćujemo kartu. Građani su htjeli bolju uslugu, a da bi imali bolju uslugu moramo imati više brodova, stoga ćemo imati svoju flotu,” kazao je Abazović.

On je rekao da će procedura za plovila biti zahtjevna i dodao da ljudi idu u inostranstvo kako bi izbjegli takvu komplikovanu proceduru.

Abazović je naveo da bi procedura u vezi sa zakupljivanjem trajekta trebalo da bude završena do kraja dana, a da je realno do se do kraja maja poveća flota.

„Što se tiče gužvi, da postoji most gužva bi se stvorila na jednoj ili drugoj strani. Isto tako očekujem za 21. maj i u špicu sezone. Ostalim danima niikakve značajnije gužve nema i mislim da je ta usluga koja je besplatna trenutno korektna“, zaključio je Abazović.

