Abazović: Branićemo svaki pedalj Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA nastaviće da sa istim žarom brani svaki pedalj Crne Gore, identično kao što brani Veliku plažu, saopštio je njegov predsjednik Dritana Abazovića,

“Ne želimo da omogućimo da neko dođe da stavi prst na bilo koji lokalitet i tamo radi šta mu god padne na pamet. Bićemo tu i sa građanima da štitimo i druge lokalitete i prirodna dobra po Crnoj Gori”, poručio je Abazović.

Abazović, generalni sekretar URA Mileta Radovanić i poslanik Evropskog parlamenta (EP) i predsjedavajući POSP-a, Thomas Weitz, sastali su se danas sa predsjednikom Opštine Ulcinj, Gencijem Nimanbeguom.

“Pored sastanka sa čelnicima Opštine Ulcinj, oni su se sastali i sa predstavnicima svih političkih partija u lokalnom parlamentu. Takođe, tokom posjete oni će obići Veliku plažu i Solanu”, saopšteno je iz URA.

Abazović se zahvalio Weitzu što je na poziv URA-e posjetio Opštinu Ulcinj, kako bi se i sam uvjerio u političko jedinstvo koje vlada u toj lokalnoj samoupravi u vezi sa sporazumom između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

“Što se nas tiče, nikakve netransparentnosti, skrivene radnje ili dogovore koji se rade iza leđa građana nećemo prihvatiti i nećemo dozvoliti da naša budućnost bude da postanemo građani bez zemlje”, kazao je Abazović na konferenciji za medije nakon sastanka.

On je još jednom apelovao na poslanike u crnogorskom parlamentu, iako je kazao da misli da je to prilično uzaludno, da ne glasaju ponovo za Sporazum sa UAE.

“Mi ćemo danas biti u crnogorskom parlamentu i glasaćemo protiv. Pozivam i kolege iz drugih političkih partija, koji stvarno žele Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU), da urade isto i da preuzmu odgovornost, jer u suprotnom moguće je da ćemo stvoriti probleme na našem evropskom putu”, kazao je Abazović.

On se zahvalio ljudima iz međunarodne zajednice, NVO sektoru i svima koji pomažu ovaj proces da se odbrani Velika plaža.

Abazović je uputio podršku svim građanima koji će i danas biti na protestu ispred parlamenta povodom ponovnog usvajanja Sporazuma sa UAE.

Weitz je poručio da Evropska komisija (EK), kao i Savjet, pružaju podršku pristupanju Crne Gore Uniji, ali da je Sporazum sa UAE izazvao zabrinutost u EP, ali i u Komisiji.

On je kazao da bi projekti koji bi se realizovali na osnovu tog Sporazuma, mogli biti u suprotnosti sa evropskim zakonima, što bi mogla biti ozbiljna prepreka za pristupanje Crne Gore EU.

“Posebno zabrinjava zaobilaženje učešća lokalnih zajednica u pripremi ovakvih projekata. Znam da još nema konkretnog projekta na stolu, a najavljene su vrlo visoke cifre investicija – 25 milijardi, 30 milijardi. Premijer je saopštio da se radi o cijeloj plaži Velika plaža ovdje u Ulcinju, bez saglasnosti lokalne zajednice”, kazao je Weitz.

On je poručio da su investicije u turizam važne za zemlju, kao i strane investicije, ali da one uvijek moraju poštovati vladavinu prava.

“Zaobilaženje zakonodavstva Crne Gore jasno nije opcija, a posebno ovdje u Ulcinju, gdje imamo pejzaž od velike ekološke vrijednosti. Tu je i Ulcinjska solana, ali i plaža i dine. Zaštita životne sredine mora igrati ključnu ulogu u razvoju turističkih projekata. Budućnost turizma leži u kombinaciji visokokvalitetnog turizma i doživljaja prirode. To se može vidjeti širom EU i zato je veoma važno da lokalna zajednica zaštiti prirodno nasljeđe Ulcinja i to mora biti poštovano u svakom procesu i postupku koji sprovodi centralna vlast”, poručio je Weitz.

On je kazao da se nada da će Vlada i parlament unijeti manje izmjene u sporazum, kako ne bi bilo moguće zaobilaženje vladavine prava, da će lokalne zajednice uvijek biti poštovane u procesu donošenja odluka i da će zaštita životne sredine biti dosljedno poštovana.

Nimanbegu je zahvalio Weitzu na svim njegovim aktivnostima i podršci, kao i Abazoviću što je omogućio da dođe do sastanka.

On je dodao da se na taj način učvršćuje saradnja na lokalnom nivou, kao i sa prepoznatljivim snagama u EP.

“Stav čitave zajednice u Opštini Ulcinj je jasan – protiv smo izglasavanja Sporazuma sa UAE i pozivam još jednom poslanike da danas ne glasaju ponovo za njega”, kazao je Nimanbegu napominjući da ako i dođe ponovo do usvajanja, da će oni nastaviti da brane interese građana i štite prostor.

