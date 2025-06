SPO pretresa vile vlasnika Rokšpeda, uhapšeno više osoba

Potrebna reakcija tužilaštva povodom rada Tenderske komisije

*

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je Specijalno državno tužilaštvo da bez odlaganja otvori istragu o radu Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat, nakon javno izračenih sumnji u favorizovanje pojedinih učesnika na tenderu.

“Posljednjih nekoliko dana svjedočimo izjavama pojedinih članova Tenderske komisije koje idu u prilog sumnjama u netransparentnost i zakonitost kompletnog procesa, te kreiraju dovoljno osnova da nadležno tužilaštvo ispita okolnost koje su dovele do trenutne situacije”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su naveli da u nedjelju održani politički sastanak lidera parlamentarne većine o radu Tenderske komisije dovoljno govori da se tenderski postupak za aerodrome vodi van zakonskog okvira kojim se uređuje ta oblast i da je podložan protivzakonitom uticaju i moguće korupciji.

“Smatramo da je kompletan postupak davanja koncesije teško kompromitovan, te da bi svaki nastavak rada komisije dodatno produbio sumnje u korupciju i kršenje zakona”, rekli su iz MANS-a.

Zbog toga su, kako se dodaje, pozvali nadležno tužilaštvo da utvrdi da li je na strani tenderske komisije ili pojedinih članova Vlade bilo postupanja koji se mogu kvalifikovati kao krivična djela i bez odlaganja procesuira sve odgovorne.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS