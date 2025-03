EPCG: Potpisani ključni ugovori za dalji razvoj infrastrukture u Plužinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) potpisala je četiri ključna ugovora koji će unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu i modernizovati radne procese u Plužinama, a ujedno i učvrstiti poziciju kompanije kao lidera u energetskoj i industrijskoj transformaciji države, saopšteno je iz te kompanije.

Iz EPCG su kazali da je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koje ta kompanija pokreće druga faza izgradnje kružne saobraćajnice u naselju Plužine.

„Vrijednost investicije od 8,46 miliona EUR svjedoči o ozbiljnosti pristupa modernizaciji ove regije, a radove će izvoditi kompanija BEMAX. Ovaj projekat ne samo da će poboljšati protok saobraćaja u Plužinama, već će donijeti i nove mogućnosti za razvoj lokalne privrede“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da EPCG, kako bi se osigurala efikasnost na terenu, ulaže u vrhunsku opremu.

„Ugovor sa kompanijom Eurozox iz Danilovgrada obezbijediće mobilno drobilično postrojenje, vrijedno 544,5 hiljada EUR, koje će značajno poboljšati preradu materijala i ubrzati radove na projektima“, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG su naveli da snaga i preciznost na gradilištima dobijaju novu dimenziju nabavkom hidrauličnog bagera gusjeničara.

Ta mašina, čija je vrijednost 254,1 hiljadu EUR, kako su rekli, nabavlja se kroz ugovor sa TEKNOXGROUP Crna Gora.

„Sposobnost da se nosi sa najzahtjevnijim terenima učiniće je nezamjenjivim resursom u budućim projektima“, kazali su iz EPCG.

Oni su naveli da uspješna realizacija investicija zahtijeva i adekvatnu logistiku, pa zato EPCG ulaže 222,6 hiljada EUR u kamion kiper i niskonoseću prikolicu, kroz ugovor sa kompanijom BEN-KOV iz Tivta.

„Ova nabavka omogućava lakši transport radnih mašina i opreme, čime se dodatno povećava operativna efikasnost kompanije“, kaže se u saopštenju.

Izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović istakao je da svaka od tih investicija predstavlja korak naprijed u pogledu razvoja Crne Gore, a naročito onih sredina u kojima naša kompanija ima proizvodne objekte.

“Naša misija je da neprestano podižemo standarde i ulažemo u budućnost, jer znamo da samo tako možemo osigurati energetski stabilnu i ekonomski prosperitetnu Crnu Goru”, poručio je Bulatović.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik Opštine Plužine, koji je naglasio značaj ovih projekata za lokalnu zajednicu i njen dalji razvoj.

