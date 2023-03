Otvorena fabrika Frudo u Tuzima

Tuzi, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Red Commerce otvorila je danas u Tuzima fabriku Frudo, koja će se baviti proizvodnjom sokova i džemova.

Direktorica fabrike, Emina Musović, kazala je da su odlučili da stave akcenat na dobar kvalitet.

“Obradom voća i povrća dobićemo proizvode koji su ponos Crne Gore. Proizvodićemo sokove bez šećera, a u planu su i džemovi, takođe bez šećera”, rekla je Emina Musović, prenosi portal Pobjede.

Vlasnik fabrike, Edo Musović, istakao je da se na krilima Red Commerce firme nastavlja održivi razvoj Crne Gore.

“Resursi kojima raspolaže naša zemlja su nemjerljivi. Prerada voća i povrća iz Crne Gore su naši prioriteti. U budućnosti planiramo pogon za pakovanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda”, naveo je Edo Musović.

Svečanom otvaranju fabrike prisustvovali su premijer Dritan Abazović i gradonačelnik Tuzi Nik Đeljošaj.

“Kako je krenulo, Tuzi će potpuno eliminisati nezaposlenost u Crnoj Gori. Najbolje je praviti nove vrijednosti i proizvoditi zdravu hranu, što je kompatibilno zahtjevima savremenog tržišta i u duhu zelene Crne Gore”, smatra Abazović.

On je dodao da je ponosan što Tuzi dobijaju nove pogone.

“Na pravom smo putu da stvaramo nove vrijednosti, što znači više novih radnih mjesta”, poručio je Abazović.

Đeljošaj je ocijenio da je ovo investicija za budućnost.

“Otvorene fabrike su nova radna mjesta i jedna porodica više da ostane da živi u našoj opštini. Nakon fabrike čipsa, otvara se i druga fabrika. Vlade i političari odlaze, a fabrike i radna mjesta ostaju”, zaključio je Đeljošaj.

Fabrika za preradu voća i povrća površine je 2,5 hiljada metara kvadratnih, sa pogonima za smještanje i prijem robe i hladnjačama.

Za izgradnju fabrike kompanija je dobila bespovratna sredstva sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (IPARD) u iznosu od preko 630 hiljada EUR.

Ukupna investicija iznosi 2,5 miliona EUR.

