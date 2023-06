Živković: Pružamo ruku saradnje svima koji žele da rade u interesu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pruža ruku saradnje svima koji žele da rade u interesu Crne Gore i koji istinski vjeruju u njen građanski karakter i evropsku budućnost, rekao je vršilac dužnosti predsjednika partije Danijel Živković.

Živković je, povodom obilježavanja 32 godine postojanja DPS-a, rekao da ruku saradnje pružaju jer žele da zajedno nastave da grade “našu državnu kuću, malu, ali dovoljno veliku za sve”.

On je istakao da nije lako obratiti se u ulozi predvodnika najjače partije u državi i nekoga ko ima obavezu da čuva političko nasljeđe koje je mukotrpno stvarano tokom 32 godine postojanja stranke.

Kako je rekao Živković, u Crnoj Gori se desio niz izbora – od lokalnih, preko predsjedničkih, do parlamentarnih.

“I dok su mnogi, navijački, sa samopouzdanjem svojstvenom laicima, uoči svakih od tih izbora najavljivali sunovrat DPS-a, pokazalo se da, ne samo što smo očuvali stabilnu podršku, već smo ostali i najjača stranka u državi”, istakao je Živković.

On je kazao da su to uspjeli iz opozicije, izloženi neutemeljenim napadima, ostajući dosljedni svojim principima.

“Sa pobjedama u pojedinim opštinama i rezultatom između 30 i 40 odsto u većini ostalih, sa 155 hiljada glasova predsjednika (Mila) Đukanovića i gotovo 24 odsto na skoro održanim parlamentarnim izborima, potvrdili smo ono što sam kazao i u izbornoj noći – DPS je jača i od čelika”, naveo je Živković.

On je rekao da su u toj stranci ostali dosljedni državnim interesima i da su ostali najjači politički subjekt u Crnoj Gori.

“I kao takvi, danas smo snaga bez koje nema niti stabilne vlasti, niti evropske budućnosti Crne Gore”, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, selidba u opoziciju za DPS nije bila poraz.

“Već samo nova šansa da se osnaži partijska struktura, da se još jasnije afirmišu ideje i da se dokaže superiornost političke ponude i iz opozicionih redova”, istakao je Živković.

On je zahvalio lojalnom članstvu i simpatizerima DPS, kao i velikom broju građana koji su u prethodnom periodu poklonili političko povjerenje, a posebnu zahvalnost uputio je dugogodišnjem predsjedniku te stranke Milu Đukanoviću.

Živković je rekao da je Đukanovićevo rukovođenje obilježilo ne samo postojanje DPS-a, već i čitavu epohu razvoja države.

“Oblikujući DPS, skupa sa jednom izuzetnom generacijom naših partijskih drugova, on je tokom decenija zapravo trasirao put Crne Gore”, rekao je Živković.

On je kazao da će DPS nastaviti sa reformama, koje će ostati živ proces, a koje će, kako je naveo, još jednu potvrdu dobiti i na narednom Kongresu stranke.

Kako je dodao Živković, nastaviće da šire bazu članova i simpatizera, kao i da jačaju partnerstvo u okviru koalicije “Zajedno!” i preostalim tradicionalnim partnerima.

“I naravno – bićemo snaga koja će u narednih 12 mjeseci Crnu Goru usmjeravati i prema stabilnosti i prema jedinom neispunjenom vanjskopolitičkom cilju. One preostale smo ispunili za vrijeme vlada koje smo predvodili”, rekao je Živković.

On je kazao da će cilj koji se tiče članstva u EU ostvariti kada opet budu dio vladajuće većine.

“Jer bez nas ostvarenja te ambicije nema. Ko u to nije vjerovao – siguran sam da su ga protekle tri godine ipak ubijedile”, zaključio je Živković.

