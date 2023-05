Živković: Crnoj Gori potrebna odgovorna vlada koja će stabilizovati državu

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna odgovorna vlada koja će stabilizovati državu, unaprijediti institucije i graditi sistem koji će biti u funkciji potreba građana, ocijenio je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, posjetio opštinske odbore partije u Ulcinju, Tuzima i Zeti.

“DPS ima znanje i iskustvo u vođenju države. Bez DPS-a nema kompetentne i odgovorne vlade, koja može da obezbijedi stabilnost Crne Gore. One koja će imati jasan cilj – puno članstvo u Evropskoj uniji (EU)“, kazao je Živković.

On je ocijenio da se, da bi Crna Gora išla naprijed, bez zastajkivanja i nepotrebnog gubitka vremena, mora čuvati ono što je njena supstanca – prijateljski i skladni odnosi među građanima koji su različiti – po vjeri, naciji, ili političkom ubjeđenju.

“Takav odnos je baza i osnova bogate Crne Gore, u svakom smislu te riječi”, rekao je Živković.

Navodi se da je u cilju jačanja partijske mreže i infrastrukture Živković u Ulcinju, Tuzima i Zeti razgovarao sa brojim članovima i simpatizerima DPS-a.

Ističe se da je u tim razgovorima, između ostalog, Živković ukazao da Crna Gora nema vladu već nepune tri godine.

“Nažalost vlada je grupa ljudi koja je uzurpirala javne funkcije i resurse, pokušavajući nemoguće – da sebi na silu podigne politički rejting koji je ispod cenzusa. I sve što rade, pri čemu samo za svoju samopromociju koriste novac građana, usmjereno je ka tom cilju, koji ne mogu da postignu, jer nemaju podršku građana”, kazao je Živković.

Živković je dodao da su on i drugi funkcioneri DPS-a, dobili dosta dobrih ideja i vidjeli da postoji velika spremnost da se radi na terenu.

“Nijesu to sve naši politički istomišljenici, ali slažu se sa nama da je Crnoj Gori potrebna promjena. Sistem mora da bude bolji, a društvo pravednije”, ocijenio je Živković.

On smatra da je nedopustivo da država troši na bespotrebno partijsko zapošljavanje, reklamiranje, putovanja a da sa druge strane postoje egzistencijalno ugroženi građani koji ne mogu da obezbijede sebi elementarne uslove za život.

Živković je kazao da će nova vlada ponuditi rješenje koje će omogućiti pravilniji raspored tereta inflacije.

“Lako je obećavati i širiti lažni optimizam i populizam. Mi smo stranka koja se suočavala sa veoma ozbiljnim krizama, spoljnim i unutrašnjim… i svaku smo vrlo uspješno prebrodili. Mi ne varamo ljude, već im obećavamo ono što je realno”, rekao je Živković.

On je naveo da je realno da Crna Gora može u naredne četiri godine da bude društvo i država koji su spremni da postanu jedna od članica EU.

Prema njegovim riječima, to je veoma realan cilj, ali se do njega dolazi odgovornom i ozbiljnom vladom.

“Svjesni smo nedovoljne razvijenosti određenih institucija i nedovoljne spremnosti da se odupru ljudskim slabostima i udarima koje su doživjele”, kazao je Živković.

On je dodao da se mora radit bolje, posvećenije i Crnu Goru tretirati kao svoju kuću, svoj dom.

“Da znamo da nema važnijeg cilja, nego ostaviti svojim potomcima sređenu državu sa evropskim vrijednostima”, zaključio je Živković.

