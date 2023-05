Zirojević: Izjava Milatovića opasna i nepromišljena

Podgorica, (MINA) – Izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića u vezi sa državnim simbolima je opasna i nepromišljena, ocijenio je portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević, navodeći da je elementarno netačno da su državni simboli rezultat nedovoljne inkluzivnosti.

Milatović je, komentarišući izjavu poslanice Nove srpske demokratije (NSD) Jelene Božović da je na putu ka pomirenju Crne Gore potrebno preispitati odluke o državnim simbolima, himni i zastavi, kazao da misli da je ona govorila u kontekstu nedovoljne inkluzivnosti pri donošenju važnih odluka.

Zirojević je u reagovanju naveo da je svaki početak težak.

„Pa tako želim da vjerujem da je nepromišljena i opasna izjava predsjednika države rezultat njegovog nesnalaženja na novom poslu, a ne loše namjere i najave slijeđenja politike nekadašnjeg Demokratskog fronta“, rekao je Zirojević.

On je naveo da, nažalost, to nije prvi gest kojim Milatović iskazuje saglasje sa retrogradnim idejama NSD-a i poslanice koja odnos prema državi demonstrira neustajanjem na himnu.

„Zato smatram da je predsjednika Milatovića neophodno dobronamjerno upozoriti – nema igranja sa državnim simbolima Crne Gore“, kaže se u reagovanju.

Zirojević je kazao da je elementarno netačno da su državni simboli rezultat nedovoljne inkluzivnosti, jer je crnogorski Ustav usvojen glasovima 55 poslanika u Skupštini.

To je, kako je dodao, gotovo 68 odsto od ukupnog broja poslanika.

„Ako stvari postavimo tako, to je znatno više nego procenat glasova koji je Milatović osvojio, pa bismo istom logikom mogli kazati da je moguće preispitati i samog predsjednika Crne Gore i, ukoliko nam se on ne sviđa, postaviti nekog drugog koji nam više odgovara“, navodi se u reagovanju.

Zirojević je poručio Miatoviću „da je pogrešno shvatio demokratiju“ i da nije sve moguće preispitati.

„Nije moguće preispitati, recimo, pravo žene da bira i da bude izabrana, nije moguće preispitati slobodu kretanja (koja je takođe Ustavna kategorija), nije moguće preispitati mnogo toga jer biste, na taj način, od demokratije napravili anarhiju“, naveo je Zirojević.

On je kazao da isto tako nije moguće mijenjati državne simbole samo zato što se, kako je rekao, oni ne dopadaju Božović ili Milatoviću.

„Gospodine Milatoviću, da demokratija ne bi postala anarhija, ona osim prava koja nam garantuje, podrazumijeva i neke obaveze“, naveo je Zirojević u reagovanju.

Kako je rekao, jedna od tih obaveza je i poštovanje zakona i ustavnog poretka države.

Zirojević je kazao da tu obavezu imaju svi, bez obzira na to da li se radilo o nekom građaninu koji je zaposlen u državnoj administraciji, banci, o automehaničaru ili frizeru ili, u konačnom, o predsjedniku Crne Gore,

„Poštujte Ustav i zakone, predsjedniče države. Poštujte zastavu koju, kao prvi čovjek ove države, reprezentujete unutar i van Crne Gore. Poštujte himnu kojom je započeta sjednica na kojoj ste inaugurisani“, naveo je Zirojević.

On je dodao da samo tako Milatović može biti demokratski predsjednik.

