Ženski parlament o borbi protiv nasilja nad ženama

Podgorica, (MINA) – Borba protiv nasilja nad ženama biće glavna tema zasijedanja Ženskog parlamenta koje će biti održano u četvrtak, saopšteno je iz Skupštine.

Sjednicu će otvoriti predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Božena Jelušić.

Najavljeno je da će učesnike zasijedanja pozdraviti predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Tokom sjednice e biće predstavljena istraživanja Monstata o uslovima života i bezbjednosti žena i UNICEF-a o prevencija dječjih brakova u Crnoj Gori.

“Biće predstavljeno i uputstvo za prijavljivanje i procesuiranje slučajeva diskriminacije i seksualnog uznemiravanja po osnovu pola i roda na radnom mjestu, koje je za potrebe Odbora izradila Misija OEBS-a u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

