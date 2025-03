Zelenski putuje u Saudijsku Arabiju uoči američko-ukrajinskih pregovora

Kijev, (MINA) – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlazi danas u Rijad da se sastane sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, de fakto vladarom kraljevine.

Putovanje Zelenskog dolazi dan prije prelomnih razgovora ukrajinskih i američkih delegacija u saudijskom gradu Džedi sa ciljem da se okonča trogodišnji rat Rusije protiv Ukrajine, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Sjedinjene Američke Države (SAD), ključni vojni podržavalac Kijeva, traže brzi završetak sukoba, održavajući direktne razgovore sa Moskvom, dok obustavljaju vojnu pomoć i razmjenu obavještajnih podataka sa Ukrajinom.

Američko-ukrajinski razgovori sjutra biće prvi formalni sastanak od svađe u Ovalnom kabinetu između Zelenskog, američkog predsjednika i potpredsednika, Donalda Trampa i Džej Di Vensa 28. februara, u kojoj je Zelenski javno kritikovan i zamoljen da napusti Bijelu kuću.

Zelenski je rekao da neće biti dio američko-ukrajinskih pregovora u Džedi.

U delegaciji Kijeva biće ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha, šef kabineta Zelenskog Andrij Jermak i ministar odbrane Rustem Umerov.

Oni će se sastati sa američkom delegacijom u kojoj će, kako se očekuje, biti Trampov izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof, državni sekretar Marko Rubio i savjetnik za nacionalnu bezbjednost Majk Volc. Rubio je otputovao u Saudijsku Arabiju u nedjelje uveče.

“Sa naše strane, potpuno smo posvećeni konstruktivnom dijalogu i nadamo se da ćemo razgovarati i dogovoriti se o neophodnim odlukama i koracima. Realni predlozi su na stolu. Ključno je brzo i efikasno djelovati”, rekao je Zelenski u objavi u nedjelju na platformi Iks /X/.

Kijev će vjerovatno predložiti mirovni plan koji je iznio Zelenski i koji uključuje vazdušno i pomorsko primirje kao prvi korak.

Zelenski je pod intenzivnim pritiskom Vašingtona da brzo dogovori prekid vatre s Rusijom, uprkos tome što nema obećanja o američkoj sigurnosnoj garanciji. Ali do sada Moskva nije pokazala interesovanje za prekid neprijateljstava.

Rusija je pojačala napade na svog susjeda i prijavila dobitke na bojnom polju posljednjih dana.

Tramp je u nedjelju sugerisao da Ukrajina možda neće moći da preživi rat protiv Rusije čak ni uz podršku SAD.

