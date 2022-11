Zelenski: Oslobođeno 41 naselje na jugu Ukrajine

Kijev, (MINA) – Ukrajinske snage oslobodile su 41 naselje na jugu države, rekao je predsjednik Vladimir Zelenski, ali je ukazao na “brutalnu borbu” i “živote date za slobodu Ukrajine”.

U svom noćnom obraćanju, Zelenski je rekao da ima dobre vijesti sa juga.

“Broj ukrajinskih zastava koje se vraćaju na svoje pravo mjesto u okviru tekuće odbrambene operacije već je na desetine”, rekao je Zelenski, prenosi Slobodna Evropa.

On je to kazao dan nakon što je ruski ministar odbrane najavio povlačenje ruskih trupa sa zapadne obale rijeke Dnjepar, što je poslednji u nizu neuspjeha Moskve na ratištima na istoku i jugoistoku Ukrajine.

Zelenski nije precizirao broj ukrajinskih vojnika koji su poginuli u nastojanju da povrate naselja.

On je napomenuo da su ruske trupe ostavile za sobom hiljade mina i municije dok su se povlačile iz Hersona.

Vitalij Kim, načelnik regionalne vojne administracije u Mikolajevskoj oblasti, rekao je da su ukrajinski vojnici već ušli u predgrađe Hersona.

On je odbio da iznese dalje detalje kako bi izbjegao otkrivanje vojnih planova.

