Zelenski najavio odmazdu zbog napada na Odesu

Kijev, (MINA) – Ukrajina je najavila “odmazdu” nakon što je Rusija ispalila 19 projektila prošle noći na luku Odesa, kada je jedna osoba poginula i oko 15 osoba povrijeđeno.

“Rakete na mirne gradove, stambene zgrade, katedrale”, rekao je danas ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

On je dodao da će “definitivno biti odmazde protiv ruskih terorista zbog Odese, prenosi Slobodna Evropa.

Načelnik Odeske oblasti Oleh Kiper, kazao je da je najmanje jedna osoba poginula, a 19 povrijeđeno, uključujući četvoro djece, u ruskom vazdušnom napadu na ukrajinski grad Odesa u nedjelju rano ujutro.

Kako prenosi Rojter, u napadu je srušeno i šest kuća i stambenih zgrada, rekao je Kiper.

