Zelenski: Branit ćemo Bahmut, ali ne po svaku cijenu

Kijev, (MINA) – Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da će ukrajinske trupe braniti Bahmut sve dok je to razumno.

Zelenski je, odgovarajući na pitanje novinara italijanskog lista Corriere della Sera o borbama za Bahmut, rekao da je važno da Oružane snage Ukrajine brane taj grad, ali ne “po svaku cijenu”, prenosi Unian.

“Važno nam je da ga odbranimo, ali ne po svaku cijenu i po cijenu da svi izginu. Borit ćemo se sve dok to je razumno”, rekao je Zelenski, prenosi Slobodna Evropa.

Bahmut je grad u Donjeckoj oblasti, na istoku Ukrajine. Važno je saobraćajno čvorište i ima veliki značaj za snabdijevanje ukrajinskih trupa u Donbasu.

Prema ocjeni Zelenskog, Rusi potom žele dalje do Kramatorska i Slavjanska, do granica Donbasa i do Dnjepra, ako budu mogli.

“Mi pružamo otpor, a u međuvremenu pripremamo sljedeći kontranapad”, rekao je on.

Na pitanje da li Ukrajina može da izdrži dugotrajni rat za koji se sprema predsjednik rusije Vladimir Putin, Zelenski je odgovorio da se Kijev sprema za kratak rat i za pobjedu.

“Što prije, to ćemo imati manje žrtava”, istakao je predsjednik Ukrajine.

