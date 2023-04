Zapošljavanje karakterisali racionalnost i domaćinski odnos

Podgorica, (MINA) – Politiku zapošljavanja u Glavnom gradu je tokom mandata prethodne uprave karakterisala racionalnost i naglašeno domaćinski odnos, saopštili su iz kluba odbornika koalicije Svi za naš grad.

Zamjenik gradonačelnice Podgorice Danilo Šaranović saopštio je da je od prošle godine do formiranja nove gradske vlasti u Glavnom gradu zapošljeno preko 500 osoba.

U reagovanju kluba odbornika koalicije Svi za naš grad navodi se da Šaranović koji, kako se dodaje, odnedavno, prvi put u životu, ima priliku da se bavi nečim osim partijske politike, obmanjujući podgoričku javnost, već traži izgovore za buduće neuspjehe nove gradske uprave.

“Bez profesionalnog iskustva, bez ikakve ideje o razvojnim potrebama Podgorice i bez pomena projekata koji su potrebni kako bi naš grad nastavio dinamično da napreduje, Šaranović pokušava da dokaže nemoguće – da je sistem uprave Glavnog grada, najbolji dio sistema javne uprave u Crnoj Gori, zapravo nefunkcionalan i neracionalno koncipiran”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u mandatu prethodne gradske uprave, u izuzetno nepovoljnim uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa i maćehinskim odnosom posljednje dvije vlade, sistem Glavnog grada ostao je stabilan i efikasan.

“Štaviše, zahvaljujući domaćinskom odnosu i vrijednim investicijama, kvalitet rada svih gradskih službi podignut je na značajno viši nivo”, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije Svi za naš grad kazali su da Šaranović, “čiji su drugovi iz ”Demokratske Crne Gore”” zahvaljujući partijskom zapošljavanju i nezakonitim radnjama uspjeli da gurnu u debeli minus preduzeća poput Crnogorski elektrodistributivni sistem, očigledno ne poznaje način funkcionisanja sistema Glavnog grada.

“Da nije tako, znao bi da u budžetu ne nedostaje novac za plate već da je Vlada nedavno usvojila novi Opšti kolektivni ugovor, zbog čega će svaka lokalna uprava biti u obavezi da usvoji rebalans budžeta”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, zahvaljujući odgovornom odnosu prethodne uprave, o čemu svjedoči podatak da je posljednjeg dana njenog mandata na računima Glavnog grada bilo preko 17 miliona EUR, zapošljeni u sistemu Grada ne moraju da brinu o tome hoće li biti dovoljno novca da se uvećane plate isplate.

“Kada je u pitanju politika zapošljavanja u Glavnom gradu, nju je, tokom mandata prethodne uprave, karakterisala racionalnost i naglašeno domaćinski odnos”, kaže se u saopštenju.

O tome, kako se navodi, najbolje svjedoči podatak da je u predizbornoj 2021. godini, za plate u Glavnom gradu potrošeno gotovo 600 hiljada EUR manje nego što je budžetom bilo planirano.

Oni su dodali da je u privrednom društvu Vodovod i kanalizacija, koje je najčešće pominjano u kontekstu priče o navodnom partijskom zapošljavanju u Podgorici, polovinom 2018. godine, radilo gotovo 620 ljudi.

Danas je, kako se navodi, taj broj 572, dakle gotovo 50 ljudi manje.

Navodi se da je broj izvršilaca povećan u sistemima poput Zelenila, Čistoće i Deponije.

To je, kako se dodaje, rezultat ogromnog povećanja obima posla uzrokovanog kontinuiranim širenjem Podgorice, uređenjem preko 350 hiljada metara kvadratnih javnih površina, pokretanjem sistema primarne selekcije otpada i ugradnje preko 320 polupodzemnih kontejnera.

“Takođe, iako su njegove “Demokrate” u lokalnom parlamentu glasale protiv te odluke, podsjećamo Šaranovića da je prethodna gradska uprava obezbijedila sredstva za kupovinu novih 45 autobusa, što je, logično, zahtijevalo prijem u radni odnos većeg broja izvršilaca”, dodaje se u saopštenju.

Iz koalicije Svi za naš grad kazali su da, iako je prošlo tek desetak dana otkako su stupili na funkcije, potpuno je jasno da Šaranović i njegove kolege iz uprave Glavnog grada nemaju bilo kakvu ideju o tome čime bi se bavili i šta bi radili u narednom periodu.

“Zato, uz podršku medija koji su, prethodnih godina, udarnički radili protiv bivše gradske uprave, već sada valja pribaviti alibi za ono što čeka Podgoricu i njene stanovnike”, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije Svi za naš grad kazali su da srećom, Podgoričanke i Podgoričani, koji danas uživaju u blagodetima rada tima koji je do juče predvodio gradonačelnik Ivan Vuković, više vjeruju svojim očima nego medijsko-političkim manipulacijama.

“Umjesto što zamajava javnost, Šaranoviću savjetujemo da se lati posla koji ga je zapao. Ukoliko ne zna čime bi se bavio, neka se slobodno obrati iskusnim profesionalcima iz sistema Grada koji su, skupa s prethodnom gradskom upravom, preporodili Podgoricu”, zaključuje se u saopštenju.

