Za budućnost Šavnika ukupno 530 glasova, koalicija DPS i SD 490

Podgorica, (MINA) – Lista Za budućnost Šavnika je, na 20 biračkih mjesta u tom gradu, osvojila 530 glasova, dok je koaliciji Demokratske partije socijalista (DPS) i Soicjaldemokrata (SD) pripalo 490 glasova.

Kako prenosi portal Vijesti, prema preliminarnim rezultatima ponovljenog glasanja na biračkim mjestima Komarnica i Mokro, koje je objavila lista Za budućnost Šavnika, koaliciji Idemo ljudi pripalo je ukupno 86 glasova.

Dio građana Šavnika danas je glasao na ponovljenim lokalnim izborima na pet biračkih mjesta, ali su tri biračka mjesta zatvorena tokom dana.

DPS i SD su, na biračkim mjestima Komarnica i Mokro osvojili 61 glas, lista Za budućnost Šavnika 56 glasova a koalicija Demokrata, Evrope sad i Ujedinjene Crne Gore devet glasova.

Glasanje je prekinuto u sali Skupštine Opštine Šavnik, školi u Bijeloj i Kruševicama.

Iz OIK-a su ranije najavili da će na tim biračkim mjestima, na kojima pravo glasa ima 679 birača odnosno 34,5 odsto, glasanje biti ponovljeno naredne nedjelje.

