Za 24 sata uhapšena 53 vozača

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su u poslednja 24 sata zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i težih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, uhapšena 53 vozača, saopšteno je iz Uprave policije,

Navodi se da su policijski službenici za 24 sata izdali 384 prekršajna naloga, podnijeli 65 prijava i oduzeli deset pari registarskih oznaka.

“U centralnoj regiji države, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su sinoć u akcijama Brzina, Alkohol i PAS, lišili slobode 21 vozača od čega 19 zbog prekoračenja brzine i oduzeli jedno vozilo. Izdat je 71 prekršajni nalog i podnijete 22 prekršajne prijave”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su u aktivnostima južne regije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar uhapsili S.S.(23) iz Bara koji je upravljao motociklom bez registarskih oznaka i pod dejstvom marihuane, dok je kod vozača I.B.(57) iz Budve testiranjem utvrđeno prisustvo opojne droge kokain u organizmu.

“Vozač iz Podgorice, K.A.(26) je lišen slobode u Baru zbog prekoračenja dozvoljene brzine, gdje je radarom zabilježeno kretanje od 103 km/h na dijelu puta gdje je maksimalna dozvoljena brzina 50 km/h”, ističe u saopštenju Uprave policije.

Oni su naveli i da je policija u Kotoru uhapsila pet osoba,

Navodi se da je uhapšen N.V. iz Kotora zbog upravljanja vozilom pod desjtvom alkohola u koncentraciji od 2,86 g/kg, M.J. za kojeg je testiranjem utvrđeno da je vozio pod dejstvom marihuane, M.M.(45), M.V.G.(31) i R.P.(40) koji su odbili da se podvrgnu testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Iz Uprave policije su kazali da je budvanska policija u toku noći sankcionisala 11 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu.

Uprava policije, kako su poručili, nastavlja sa prioritetnim ciljanim mjerama na podizanju nivoa bezbjednosti u saobraćaju, primjenom represivnih zakonskih ovlašćenja kao i svakodnevnim lokalnim i nacionalnim akcijama i kampanjama.

“Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne pravila, prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na putu, te da ne upravljalju vozilom pod dejstvom alkohola i supstanci kako bi zajednički dali doprinos smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

