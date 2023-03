Vuksanović Stanković podnijela ostavku na sve političke funkcije

Podgorica, (MINA) – Kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) na predsjedničkim izborima, Draginja Stanković Vuksanović, podnijela je ostavku na sve partijeske funkcije i na mjesto poslanice zbog lošeg izbornog rezultata.

Vuksanović je na konferenciji za novinare zahvalila građanima koji su je podržali.

Ona je čestitala kandidatima Demokratske partije socijaliste i Pokreta Evropa sad, Milu Đukanoviću i Jakovu Milatoviću, ulazak u drugi krug.

„Odgovornost za izborni rezultat podnijeću na način što podnosim ostavku na sve partijske funkcije i mjesto poslanice u Skupštini. Sve što sam radila dosad u političkom životu, radila sam na dobro onih koji su me glasali i onih koji nijesu“, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da će njeno dalje djelovanje biti sa pozicije profesorice Pravnog fakulteta gdje će, kako je navela, edukovati mlade ljude koji će doprinositi daljem prosperitetu Crne Gore.

Lider SDP-a Raško Konjević je, odgovarajući na pitanje novinara koga će ta stranka podržati u drugom krugu, kazao da drugim krugom treba da se bave kandidati koji su prošli.

„Da li ćemo podržati nekoga, vidjećemo. Drugi krug nije spektakularno interesovanje za nas. Drugim krugom neka se bave Đukanović i Milatović“, rekao je on dodajući da će eventualnu odluku donijeti na partijskim organima.

