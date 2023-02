Vuksanović Stanković kandidatkinja na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković biće kandidatkinja te stranke na predsjedničkim izborima, saopštio je lider SDP-a Raško Konjević.

On je u emisiji “Načisto” na Televiziji Vijesti kazao da se pokazalo da je opozicija zakasnila sa inicijativom oko zajedničkog kandidata i da ne bi imalo vremena da se takav kandidat, koji bi bio nestranačkog tipa, promoviše na adekvatan način.

Konjević je dodao da je zbog toga dogovoreno da svaka partija, koja to želi, ide sa svojim kandidatom, prenosi portal Vijesti.

“Kandidat će biti Draginja Vuksanović Stanković koja je 2018. godine bila kandidat za predsjednicu Crne Gore”, rekao je Konjević.

On je rekao da Vuksanović Stanković ne promoviše nacionalističke politike i da se za korišćenje termina “posrbice” izvinila crnogorskoj javnosti.

Konjević je ocijenio da bi Milica Pejanović Đurišić bila dobar zajednički kandidat opozicije, zahvaljujući bogatom političkom iskustvu.On je istakao da SDP sigurno neće podržati lidera Demokratskog fronta Andriju Mandića u drugom krugu predsjedničkih izbora.

“Evropa sad je mlada politička struktura, orjentaciju imaju kao SDP-građanska i evropska Crna Gora. Ostaje prostor da ne samo SDP, već i druge partije opozicije mogu sarađivati sa njima”, kazao je Konjević.

