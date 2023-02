Vuković: Sve je u redu, informisaćemo javnost o detaljima

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je, nakon što je zgrada Skupštine Glavnog grada evakuisana zbog dojave o bombi, da je sve u redu i da će blagovremeno informisati javnost o svim detaljima.

„Sve u redu. Nadam se da će Policija identifikovati odgovorne. Blagovremeno ćemo informisati javnost o svim detaljim“, naveo je Vuković na Fejsbuku /Facebook/.

Kako prenose podgorički mediji, dojava je stigla oko 18 sati, dok je u zgradi Skupštine Glavnog grada trajao sastanak podgoričkog odbora Demokratske partije socijalista, kojem je prisustvovao lider te stranke Milo Đukanović.

Na terenu je policija i ekipe hitne pomoći, a u toku je kontradiverzioni pregled.

