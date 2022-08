Vladi Abazovića izglasano nepovjerenje

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Dritana Abazovića.

Za nepovjerenje Vladi glasalo je 50 poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Demokratske Crne Gore, Liberalne partije, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Demokratske unije Albanaca, Bošnjačke stranke, Prave i Ujedinjene Crne Gore.

Protiv nepovjerenja glasala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Glasanju nijesu prisustvovali poslanici Demokratskog fronta (DF), Pokreta za promjene (PZP), koalicije Crno na bijelo, Socijalističke narodne partije (SNP) i poslanik Demosa Miodrga Lekić.

To je drugi put da vladi Crne Gore bude izglasano nepovjerenje u parlamentu, a prethodno je 4. februara na taj način srušena Vlada Zdravka Krivokapića.

Đurović je oko 16 sati dala pauzu na zahtjev klubova poslanika DF i PZP-a, kako bi se prošla parlamentarna većina dogovorila o izlasku iz krize.

Abazović je rekao da su poslanici SNP-a i koalicije Crno na Bijelo, njih devet, usaglasili inicijativu o rekonstrukciji Vlade koja je proslijeđena pobjednicima izbora 30. avgusta 2020. godine i manjinskim strankama.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica istakao je da ta stranka neće sa DPS-om ulaziti ni u kakve kombinacije u vezi vršenja vlasti, onako kako je Abazović ušao formirajući 43. Vladu.

Koprivica je dodao da su dobili pamflet potisan od devet poslanika nekadašnje parlamentarne većine koji su pristali da sa DPS-om biraju 43. Vladu.

Poslanik DPS-a Danijel Živković, obrazlažući inicijativu, kazao je da je Vlada izgubila podršku zbog napuštanja evropske agende.

On je kazao da je propuštena šansa da se iskoristi podrška u parlamentu i deblokiraju institucije i da uz pomoć partnera Crnu Goru učine sposobnom da do 2025. godine bude članica Evropske unije (EU).

„Očigledno zbog toga što su postojale neke druge teme i obaveze“, dodao je Živković.

Abazović je, u završnoj riječi, kazao da su to sve u demokratskom procesu poznate procedure.

„Nadam se da ćemo brzo konstituisati novu vladu, da će predsjednik DPS-a dati nekome od večerašnje većine da pokušava da sastavi kabinet, a ako se to desi onda je to neodgovorno i građani moraju da znaju da ste ih vi gurnuli u jednu nestabilnost iz koje nijeste imali nastavak plana“, rekao je Abazović.

On je dodao da želi da vjeruje da je to dopirnos pomirenju Crnoj Gori.

„Mislim da Crna Gora, uz dosta muke, prelazi neke nivoe demokratije“, naveo je Abazović.

Abazović je kazao da je činjenica da večeras pobjedu iznosi Demokratska partija socijalista (DPS), uz pomoć određenih opozicionih snaga, koje to od večeras možda nijesu.

„Ovo je samo jedna od političkih bitaka i mislim da ćemo se mi uskoro svi suočiti sa sudom građanama. Vjerujem da kada se suočimo sa sudom građana DPS više neće formirati nijednu vladu“, rekao je Abazović.

On je naveo da je siguran da će neki ljudi završiti svoju političku karijeru.

„Nadam se da u periodu dok budemo imali tehnički mandat sa istim entuzijazmom raditi“, istakao je Abazović.

Abazović je naglasio da cijelu Evropu čeka jedna teška jesen u ekonomskom smislu i da će Vlada dok bude tu učiniti sve da te posljedice građani što manje osjete.

„Sve što se tiče i pripreme rebalansa i drugih stvari koje se tiču energetike ćemo raditi bez restrikcija“, dodao je Abazović.

On smatra da će razvoj događaja u narednom periodu determinisati i današnja sjednica.

„Mislim da oni koji su večeras odlučili novu većinu, ja bih zamolio ovaj dio nove većine koji je opozicion da ne pomogne stopiranje borbe protiv organizovanog kriminala i u ovom međuperiodu ne urade ništa što priželjkuju ovi ljudi koji su pokrenuli inicijativu“, kazao je Abazović.

Abazović je ranije na sjednici kazao da URA ima mnoge razlike sa DF-om ali da to ne znači da u nekim stvari kada je u pitanju nacionalni interes ne treba zajednički da učestvuju.

„Ovo što se trenutno dešava u Crnoj Gori jeste da nestane ili Dritan Abazović ili Milo Đukanović sa političke scene“, rekao je Abazović.

On je naveo da je to politički obračun u kome neko mora da izvuče deblji kraj.

„Vjerovatno, s obzirom da sam mnogo politički slabiji, finansijski neuporedivo, ljudi iz podzemlja koje ja nemam a on ima, mediji, vjerovatno se pobjednik možda i unaprijed zna“, kazao je Abazović.

Kako je rekao, to ne znači da je doprinio samo malo i da neko drugi neće uzeti baklju i upaliti svjetlo u potpunosti.

“Ko uradi to, biću tu da mu čestitam. To je politički obračun podgoričkih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ili će otići Milo Đukanović ili Dritan Abazović, vrlo je jednostavno”, rekao je Abazović.

Poslanik Demokrata, Aleksa Bečić, rekao je da je inicijativa za rekonstrukciju Vlade pokušaj političkog blefiranja sa različitih strana.

“Ono što ste dostavili nije inicijativa, već saopštenje za javnost gdje su sublimirane izjave Abazovića date u posljednjih sedam dana”, rekao je Bečić.

On smatra da, ako bi se podnijela ostavka i izglasalo nepovjerenje, ne postoji prepreka ako je zaista namjera i želja krene da se dogovora nova većina.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar naveo je da danas padaju maske i da je građanima sve jasno nakon današnje rasprave.

Konatar je istakao da su dva ishoda sjednice.

“Ako se ne izglasa nepovjerenje idemo u rekonstukciju Vlade. Ako se nađe većina za obaranje Vlade, ovi ljudi i ja zajedno sa njima idemo u opoziciju. A vi koji glasate zajedno, sjutra za sto i dogovorite novu Vladu, a mi ćemo iz opozicije prihvatiti”, kazao je Konatar.

