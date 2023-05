Vlada i Skupština da obustave zakonodavnu djelatnost

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Udruženje pravnika (UPCG) pozvali su Vladu i Skupštinu da obustave zakonodavnu djelatnost do izbora novih sastava tih organa na osnovu parlamentarnih izbora.

Iz tih nevladinih organizacija su apelovali na postojeći „raspušteni“ saziv Skupštine da, u cilju očuvanja ustavnosti i pravne sigurnosti, obustavi usvajanje novih zakona.

“Jer od donošenja ukaza o raspuštanju Skupštine, već skoro dva mjeseca, nema legitimitet, osim za obavljanje tekućih i neodložnih poslova“, dodaje se u saopštenju.

Oni su apelovali i na Vladu Crne Gore, koja je izgubila povjerenje prije više od osam mjeseci, da obustavi zakonodavne inicijative.

“Prioritet treba da bude održavanje parlamentarnih izbora koji su raspisani za 11. jun, a koji će obezbijediti neophodan legitimitet novom sazivu Skupštine za usvajanje zakona, kao i novoj Vladi za predlaganje novih zakonodavnih rješenja”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA, MANS-a i UPCG su podsjetili da da je za manje od dva mjeseca, odnosno od 16. marta, kada je ukazom predsjednika države raspuštena, Skupština usvojila čak 14 zakona i razmotrila još sedam.

Kako su naveli, među tih 14 zakona su i izmjene zakona o Centralnoj banci i o elektronskim komunikacijama, kojima se uvode značajne sistemske izmjene, prije svega one koje se odnose na postupak imenovanja čelnih ljudi u tim institucijama.

Te zakone, kako su kazali, nije trebalo da usvaja Skupština koja nema puni legitimitet.

Iz HRA, MANS-a i UPCG su istakli da je izmjenama Zakona o Centralnoj banci predviđeno da Skupština imenuje guvernera na osnovu sprovedenog javnog konkursa i na predlog skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, umjesto trenutnog zakona prema kojem Skupština bira guvernera na predlog predsjednika države.

Oni su naveli da je izmjenama Zakona o elektronskim komunikacijama, između ostalog, predviđena promjena statusa Agencije za elektronske komunikacije, koja bi trebalo da za svoj rad odgovara Vladi, a ne Skupštini, kao što je sada propisano.

“Izmjene predviđaju i da se procedura izbora Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost promijeni tako da ih bira Vlada umjesto Skupštine na javnom konkursu, čime se sveukupno ugrožava samostalnost tog regulatora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su izmjenama uvode i neograničeni mandati za predsjednika i članove Savjeta Agencije, kao i za direktora Agencije, što je zabrinjavajuće i neuobičajeno.

“Pritom, ovih 14 usvojenih zakona je „na čekanju“ to jest nijesu stupili na snagu jer predsjednik države Milo Đukanović, od dana kada je raspustio Skupštinu, odbija da ih potpiše i proglasi, pa nijedan od tih zakona ne proizvodi pravno dejstvo”, ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, postoji najava novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da će sve te zakone, poslije parlamentarnih izbora, uputiti novom sazivu Skupštine na ponovno izjašnjenje.

“Ovakvo rješenje podržavamo, i apelujemo da se pomenuti zakoni povuku iz procedure i vrate u fazu javne rasprave koja o njima neopravdano nije održana”, poručili su iz HRA, MANS-a i UPCG.

Prema njihovim riječima, poseban problem predstavlja činjenica da su pojedina zakonska rješenja usvojena i bez javne rasprave, bez mišljenja Evropske komisije ili i suprotno stavu relevantnih međunarodnih organizacija, ozbiljnijih analiza ili sa antisistemskim rješenjima koja zadovoljavaju samo partikularne interese.

“Takvo postupanje „raspuštenog“ saziva Skupštine ostavlja ozbiljne posljedice po vladavinu prava, pravnu sigurnost i pregovarački proces Crne Gore sa EU, posebno u pregovaračkim poglavljima u kojima se tretira nezavisnost ustavom definisanih institucija i sprečavanje neprimjerenog političkog uticaja”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA, MANS-a i UPCG su, shodno navedenom, pozvali rukovodstvo i poslanike Skupštine da prestanu sa predlaganjem i usvajanjem novih zakona, a Vladu da

obustavi podnošenje novih zakonskih inicijativa.

“Jer ni jedan ni drugi organ nemaju povjerenje, odnosno legitimitet za obavljanje funkcija u punom mandatu, posebno poslije 16. maja kada ističe rok za predaju lista za naredne parlamentarne izbore”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS