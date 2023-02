Više od tri hiljade žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji

Ankara, (MINA) – U razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od tri hiljada osoba.

Kako je saopštila Agencija za vanredne situacije Turske, broj poginulih povećan je na 1.762, a povrijeđenih je više od 12 hiljada, prenosi Al džazira Balkans.

Broj poginulih u Siriji porastao je na najmanje 1.293, a povrijeđenih na 3.411.

Zvaničnik AFAD-a Orhan Tatar rekao je da je najmanje 6.445 ljudi spašeno ispod ruševina nakon zemljotresa u Turskoj i da je uništeno 5.606 zgrada.

Kako je kazao, na terenu je 9.698 članova timova za potragu i spašavanje.

“Osim toga, postoje lokalni timovi za podršku koji su formirani u okviru volonterskog sistema AFAD-a”, kazao je Tatar.

Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Rihteru pogodio je jutros jug Turske. Epicentar zemljotresa registrovan je u okrugu Pazarcik u turskom Kahramanmarašu.

Provincije Gaziantep, Sanliurfa, Dijarbakir, Adana, Adijaman, Malatija, Osmanije, Hataj i Kilis su teško pogođene potresom. Zemljotres se osjetio i u susjednoj Siriji, a podrhtavanje tla i u Iraku, Libanu, Egiptu i drugim regijama.

Potom je novi zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihteru u 13 sati i 24 minuta pogodio distrikt Elbistan, takođe u Kahramanmarasu.

