Više od 2,3 hiljade žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji

Ankara, (MINA) – U razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 2,3 hiljade osoba.

Agencija za vanredne situacije Turske (AFAD) objavila je da je broj poginulih u zemjotresu u toj državi porastao na 1.498.

U Siriji je poginulo najmanje 810 osoba, prenosi Al džazira Balkans.

Prema podacima prikupljenim od Ministarstva zdravlja sirijskog režima i Sirijske civilne odbrane, u Siriji je povrijeđeno više od 2.315 ljudi, javlja Anadolija.

Sirijska civilna odbrana saopštila je da će broj poginulih vjerovatno biti veći jer su stotine porodica zarobljene pod ruševinama srušenih zgrada.

Desetine zgrada su uništene ili oštećene u područjima pod kontrolom opozicije na sjeveru Sirije, gdje spasilačke ekipe tragaju za preživjelima.

Prema informacijama koje je Anadolija prikupila iz nekoliko lokalnih izvora, uključujući Sirijsku mrežu za ljudska prava i bolnice, u različitim područjima na sjeveru Sirije najmanje 58 ljudi je poginulo, a stotine su povrijeđene.

Čelnik turske agencije AFAD-a Orhan Tatar rekao je da su spasilačke ekipe došle do svih zona koje su pogođene zemljotresom i dodao da pojačanja pristižu.

On je kazao da je uništeno 2.830 građevina.

