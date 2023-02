Više od 23 hiljade poginulih u zemljotresima

Ankara/Damask, (MINA) – Više od 23 hiljade poginulih i najmanje 82 hiljade povrijeđenih novi je bilans žrtava zemljotresa koji su u ponedjeljak pogodili Tursku i Siriju, saopštile su vlasti.

Kako prenosi Al Džazira Balkans, turski ministar zdravstva Fahrettin Koca rekao je da je broj poginulih od posljedica zemljotresa u Turskoj povećan na 20.213, dok je povrijeđeno više od 80 hiljada osoba.

Najmanje 2.166 ljudi poginulo je na sjeverozapadu Sirije, na teritoriju koju kontroliše sirijska opozicija, dok u djelovima zemlje koji su pod kontrolom vlade najnoviji podaci ukazuju da je 1.387 osoba poginulo, dok je povrijeđeno njih 2.326.

Iz kancelarije Visokog komesarijata za izbjeglice (UNHCR) za Siriju tvrde da je zbog zemljotresa bez doma možda ostalo i do 5,3 miliona ljudi.

