Više od 21 hiljada poginulih u zemljotresima

Ankara/Damask, (MINA) – Više od 21 hiljada poginulih i najmanje 78.124 povrijeđenih novi je bilans žrtava razornih potresa koji su u ponedjeljak pogodili Tursku i Siriju, saopštile su vlasti.

U Turskoj su poginule najmanje 18.342 osobe, dok ih je 3.377 stradalo u Siriji.

Spasioci biju bitku s vremenom da izvuku preživjele iz ruševina, a dodatnu opasnost predstavljaju niske zimske temperature, prenosi CNN.

Turske vlasti su saopštile da se srušilo oko 6,5 hiljada zgrada, a brojne su oštećene u zoni potresa kojom je obuhvaćeno oko 13 miliona ljudi.

Šef Ujedinjenih nacija Antonio Gutjereš pozvao je međunarodnu zajednicu da osigura više novca za pomoć i najavio donatorsku konferenciju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS