Važno da stariji učestvuje u svim aktivnostima u zajednici

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je potrebno kreirati što više kvalitetnih i pristupačnih usluga koje će odgovoriti na različite potrebe starije populacije, poručili su iz Crvenog krsta (CKCG), dok su iz Ministarstvu rada i socijalnog staranja rekli da će adekvatna briga o penzionerima i dalje biti visoko u agendi Vlade.

Iz CKCG su agenciji MINA rekli da je za poboljšanje kvaliteta života starijih izuzetno važno da učestvuju u različitim društvenim, kulturnim, i svim aktivnostima u zajednici koje podstiče stalnu integraciju starijih u društvo i pomažu im da ostanu angažovani i informisani.

“Kroz niz istraživanja koje je Crveni krst Crne Gore sproveo kao i kroz svakodnevno prisustvo na terenu, u direktnom radu sa korisnicima, očigleno je da su najveći problemi sa kojima se stariji suočavaju siromaštvo, usamljenost i loše zdravstveno stanje”, kazali su iz CKCG.

Oni su naveli da su, kako bi odgovorili na te probleme i pomogli starijima da što duže i kvalitetnije žive u svojim zajednicama i u svom domu, kreirali niz inovativnih usluga kao što su radionice zdravog starenja, predavanja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, izleti i druženja.

Iz CKCG su podsjetili da su, pored tih usluga svim starijima u Crnoj Gori je na raspolaganju i usluga pomoć u kući, koja podrazumijeva podršku gerontodomaćice korisnicima u nabavci hrane, ljekova, održavanju lične higijene i higijene prostora, kretanju, kuvanju i odlasku kod doktora.

Oni su naveli da je odgovornost za poboljšanje položaja penzonera u zajednici na svima.

“Na državi da kreira javne politike koje podstiču uključivanje starijih u život zajednice. Na starijima i njihovim porodicama da budu proaktivni, da usvoje zdrave stilove života kako bi poboljšali svoju životnu funkcionalnost, življeli kvalitetnije i što duže odgodili zavisnost od pomoći drugih”, rekli su iz CKCG.

Oni su dodali da je na zajednici odgovornost da isključi sve vidove diskriminacije i stigme prema starijima.

“Važno je starenje prihvatiti kao sastavni dio života, posmatrati starije kao raznoliku grupu sa različitim potrebama i interesovanjima i otvoriti prostor za njihovo jednako učešće”, naveli su iz CKCG.

Oni su istakli da su stariji ogledalo društva, i da su oni resurs, a ne opterećenje društvu.

“Neophodno je kreirati što više kvalitetnih i pristupačnih usluga koje će odgovoriti na različite potrebe te ciljne grupe. Pogotovo se ne smiju zaboraviti stariji iz ruralnog područja koji se usled migracija stanovništva i siromaštva nalaze u posebno nepovoljnom položaju”, naglasili su iz CKCG.

Oni su naveli da je Crveni krst u devet opština u Crnoj Gori organizovao mobilne timove sastavljene od ljekara i volontera, koji obilaze starije iz ruralnog područja, vrše osnovne zdravstvene preglede u cilju prevencije i pružanja podrške.

“Kao dobar primjer za poboljšanje života starijih mogu biti i Centri za njegu u zajednici koje smo, uz pomoć Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj, otvorili u okviru Opštinskih organizacija Crvenog krsta Bar i Bijelo Polje”, dodali su iz CKCG.

Oni su naveli da se u centrima se pružaju informacije i podrška u ostvarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite, organizuju radionice zdravog starenja, realizuju preventivne kućne posjete za starije iz ruralnog područja, posjete volontera a u njima se sprovodi i program usporavanja demencije.

“Želja Crvenog krsta Crne Gore je da ovakve centre otvorimo na teritoriji cijele Crne Gore i zagovaraćemo tu ideju”, poručili su iz CKCG.

Oni su rekli da se po prvi put u Crnoj Gori sprovodi inovativni program usporavanja demencije koji je kreirao tim stručnjaka iz Austrijske agencije Digital life a koji se pokazao kao veoma djelotvoran u usporavanju daljeg kognitivnog propadanja.

“Uz podršku volontera stariji, kroz aplikaciju na tablet uređaju rješavaju niz zadataka kao što su odgovori na pitanja iz kviza, puzzle, popunjavanje slike djelovima koji nedostaju, rješavanje matematičkih operacija, izvođenje laganih fizičkih vježbi i sično”, pojasnili su iz CKCG.

Ona je navela da je Crveni krst obezbijedio tablet uređaje potrebne za ovu uslugu kao i podršku 40 volontera koji posjećuju 60 starijih u Baru i Bijelom Polju.

“Ovakve i slične usluge izuzetno su važne i u sprečavanju društvene izolacije starijih i poboljšanju njihovog kvaliteta života”, ocijenili su iz CKCG.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kazali su da Vlada Crne Gore i taj resor nastoje da kreiraju penzijsku politiku koja ima za cilj stabilan i održiv penzijski sistem i adekvatnost penzijskih davanja.

Kako su dodali, istovremeno, u procesu kreiranja te politike posebna pažnja je usmjerena na zaštitu penzionera i poboljšanju njihovog materijalnog položaja.

“U protekle dvije i po godine je u cilju poboljšanja standarda penzionera, naročito onih sa najnižim primanjima, kroz razne paketa mjera podrške, uplaćeno preko 33 miliona eura za jednokratne novčane pomoći”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je promijenjen je termin usklađivanja i propisano da se penzije i vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuju tri puta u toku godine – od 1. januara, 1. maja i 1. septembra tekuće godine.

“Pa su tako kroz redovno usklađivanje, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja od 1. januara prošle godine povećana za 15,67 odsto, tako da prosječna penzija u Crnoj Gori trenutno iznosi 374,13 EUR i veća je nego prosječne penzije u drugim državama u regionu, izuzev Slovenije i Hrvatske koje su članice Evropske unije”, dodali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da se od 1. maja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja redovno usklađuju za 5,4 odsto dok će se odlukom Vlade izvršiti i vanredno usklađivanje za dodatnih 2,95%

Iz Ministarstva su podsjetili da je vanrednim usklađivanjem najniža penzija u prošloj godini povećana je za 49,6 % i trenutno iznosi 259,95 EUR.

“Što se tiče odmora i oporavka penzioneri u Crnoj Gori imaju mogućnost da, pod veoma povoljnim uslovima, borave u Hotelu „PIO“ u Ulcinju, Hotelu „Gorske oči“ na Žabljaku i odmaralištu Žabljak”, naveli su iz Vlade.

Oni su kazali da je za pružene usluge penzionerima u tim hotelima i odmaralištu, u trajanju od sedam dana, predviđeno odloženo plaćanje u sedam jednakih mjesečnih rata, preko Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

“Na način što će za penzije u iznosu do 300 EUR mjesečna rata iznositi 10 EUR, a za penzije preko 300 EUR mjesečna rata će iznositi 15 EUR”, pojasnili su iz Ministarstva.

Oni su naveli da pravo da koriste usluge u navedenim objektima imaju i penzioneri koji su korisnici srazmjernih penzija i koji imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore.

Kako su kazali, od ove godine je za penzionere koji su korisnici najniže penzije u Crnoj Gori, za prve dvije i zadnje dvije smjene, obezbijeđen besplatan boravak u Hotelu PIO u Ulcinju, Hotelu Gorske oči na Žabljaku i odmaralištu Žabljak, u trajanju od po sedam dana.

Iz Ministarstva su pojasnili da pravo na besplatan boravak u navedenim objektima imaju i korisnici srazmjernih penzija koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Crne Gore, i koji su to pravo ostvarili primjenom domaćih propisa, pod uslovom da zbir djelova penzije iz Crne Gore i inostranstva nije veći od najnižeg iznosa penzije.

“Svjesni smo da u ovim kriznim vremenima sve ovo nije dovoljno i da treba nastaviti sa aktivnostima u cilju još boljeg unaprjeđenja materijalnog položaja penzionera, naravno u skladu sa finansijskim mogućnostima države”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da je adekvatna briga o penzionerima najbolji način “da se zahvalimo za sve ono što je ta populacija uradila tokom svog životnog i radnog vijeka”, pa će ovo pitanje i dalje biti visoko u agendi Vlade Crne Gore.

“Međutim, prioritet će svakako biti redovnost u isplati prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, održavanje likvidnosti Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i unaprjeđenje adekvatnosti penzijskih davanja”, rekli su iz Ministarstva.

