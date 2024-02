Varhelji naredne sedmice u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji posjetiće Crnu Goru 27. i 28. februara, najavljeno je iz Evropske komisije.

Varhelji će, tokom sastanaka u Podgorici, sa crnogorskim zvaničnicima razgovarati o reformama i Planu rasta za Zapadni Balkan, prenosi Portal RTCG.

Tokom posljednje Međuvladine konferencije sa Crnom Gorom, Varhelji je kazao da se nada da će se sa novim zamahom koji dolazi iz Podgorice ispuniti mnogi preduslovi kako bi Crna Gora zaista postala predvodnica pregovaračkog procesa.

On je istakao da je za postizanje tog cilja potrebno ispuniti privremena mjerila, koja iziskuju dodatne reforme, posebno u oblasti vladavine prava, uključujući slobodu medija i medijskog regulatora.

Varhelji je naglasio da je Plan rasta za Zapadni Balkan instrument kojim se stvaraju nove mogućnosti, ali i mehanizam za ubrzavanje integracija i prije pristupanja.

To se, kako je naveo, prvenstveno odnosi na postepenu integraciju u Jedinstveno tržište, kao i obezbjeđivanje neophodnih finansijskih sredstava za ubrzanje reformske agende.

Varhelji će, nakon posjete Crnoj Gori, boraviti u Albaniji gdje će učestvovati na Konferenciji „Rast i konvergencija za Zapadni Balkan“.

