Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku Crne Gore.

“Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredaba člana 7.b stav 1,člana 7.f stav 1,člana 7.h stav 2, 4. i 5, kao i člana 24.a Zakona o predsjedniku Crne Gore”, objavljeno se na sajtu Ustavnog suda.

Inicijative za ocjenu ustavnosti podnijeli su savjetnik predsjednika države za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić i NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT).

U inicijativi Bastijančića navodi se da se pravnim aktom niže pravne snage derogira Ustav, najviši pravni akt države.

CDT je ocijenio da izmjene Zakona o predsjedniku narušavaju ustavnu ravnotežu vlasti i mijenjaju smisao crnogorskog Ustava.

Ustavni odbor Skupštine predložio je Ustavnom sudu da odbaci inicijative, ocjenjujući da nema osnova za njihovo prihvatanje.

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je ranije da je odluka Ustavnog suda o ovim inicijativama neophodna, kako bi sve nedoumice bile otklonjene i kako bi funkciju predsjednika od prvog dana mandata mogao da vrši u punom kapacitetu.

Izmjene Zakona o predsjedniku, koje se odnose na proceduru izbora mandatara za sastav Vlade, usvojene su u decembru prošle godine.

Venecijanska komisija preporučila je tada poslanicima da ne usvajaju izmjene Zakona.

