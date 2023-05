Ustavni sud da što prije donese odluku povodom krsne slave Nikšića

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) podnio je Ustavnom sudu Inicijativu za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Odluke o dopuni Statuta opštine Nikšić kojom se uvodi “krsna slava” ovog grada.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da je tom odlukom opština Nikšić pripadnike pravoslavne vjerske zajednice dovela u privilegovan položaj u odnosu na druge građane – pripadnike drugih vjerskih zajednica i ateiste.

“Čime je povrijedila princip jednakosti građana, njihovo pravo na slobodu vjeroispovijesti, kao i njihovo pravo da budu zaštićeni od bilo kog akta posredne ili neposredne diskriminacije”, ocijenio je izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica.

On je rekao da je Ustavom propisano da je Crna Gora građanska država i da su svi u njoj pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo.

Koprivica je kazao da Ustav zabranjuje svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju, po bilo kom osnovu, i propisuje da su vjerske zajednice odvojene od države i da su ravnopravne i slobodne u vršenju vjerskih obreda i poslova.

“Ustav Crne Gore izričito zabranjuje nasilnu asimilaciju pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i propisuje dužnost države da zaštiti pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica od svih oblika nasilne asimilacije”, istakao je Koprivica.

U CDT-u smatraju da je opština Nikšić donošenjem ovog akta grubo prekršila ove i druge odredbe našeg najvišeg pravnog akta.

Koprivica je podsjetio da je Ustavni sud 2005. godine utvrdio da odredba u Statutu Opštine Herceg Novi i Odluka o utvrđivanju krsne slave te Opštine nijesu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

On je rekao da je Zakonom o slobodi vjeroispovijesti propisano da u Crnoj Gori nijedna religija nema status državne.

Koprivica je kazao da taj zakon propisuje da niko ne može na bilo koji način biti primoran ili spriječen da postane ili ostane član vjerske zajednice niti da učestvuje ili ne učestvuje u ispoljavanju vjeroispovijesti ili uvjerenja.

On je rekao da je njime zabranjen je svaki vid posredne ili neposredne diskriminacije po osnovu vjere ili uvjerenja i podsticanje vjerske mržnje i netolerancije.

“Potpuno je jasno i evidentno da je opština Nikšić donijela odluku koja nije samo protivna Ustavu nego i ovom zakonu i grubo diskriminisala dio građana/ki Nikšića koji nemaju vjeroispovijest ili nijesu pravoslavne vjeroispovijesti”, ocijenio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, Zabrana diskriminacije jedan je od najosnovnijih principa međunarodnog prava o ljudskim pravima.

U CDT u očekuju da Ustavni sud što prije o njoj izjasni i odredbe sporne odluke stavi van pravne snage.

