Uspostavljen saobraćaj na putu Mateševo – Kolašin

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Mateševo – Kolašin uspostavljen je, nakon što je bio obustavljen zbog odrona u mjestu Skrbuša, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Iz AMSCG-a su naveli da se u Crnoj Gori saobraća po suvim putevima i da je vidljivost dobra.

Oni su kazali da se na dionicama, na kojima se radim, saobraća uz izmijenjen režim vožnje.

“Savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima i poštovanje pravila saobraćaja”, kazali su iz AMSCG-a.

