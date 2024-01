Uručene državne nagrade Oktoih

Podgorica, (MINA) – Nagrada Oktoih, najveće državno priznanje u oblasti obrazovanja, uručena je danas profesoru Prirodno-matmatičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Davidu Kalaju i nastavnici fizike iz nikšićke Gimnazije „Stojan Cerović“, Ani Vujačić.

Nagrade je, na svečanosti u Vili Gorica, uručila ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da danas slave one koji su u doba velikih društvenih i političkih neprilika, pod najezdom velikih sila, krvne osvete, nemaštine i gladi, uspostavili temelje pismenosti i borili se za slobodu uma i duha i za znanje.

“Danas je jedan od onih dana kada slavimo pojedince i događaje koji su obilježili našu istoriju, kulturu i tradiciju”, rekla je Jakšić Stojanović

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, istakla da danas slave i sve one koji su u tom duhu nastavili prosvetiteljsku misiju.

„One koji obrazuju i vaspitavaju našu djecu, koji svojim primjerom pokazuju da ne postoji ljepši i plemenitiji poziv od poziva prosvjetnog radnika˝, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je, čestitajući dobitnicima nagrade, kazala da je uvjerena da su dosadašnjim radom i ostvarenim rezultatima zaslužili to značajno priznanje, kao i da će svojim primjerom podstaći mnoge mlade ljude da krenu njihovim stopama.

„Danas, više od pet vjekova kasnije, vjerujem da se svi pitamo jesmo li dostojni ovog monumentalnog nasljeđa i jesmo li spremni da nosimo ovu vrijednu luču znanja koja nam je ostavljena u amanet. Sa ovog mjesta, nikad sigurnija u to što govorim, poručujem vam da jesmo”, kazala je Jakšić Stojanović.

Predsjednik žirija Milivoje Radović kazao je da vjeruje da će nagrada biti podstrek dobitnicima da nastave sa kvalitetnim radom i budu svijetli primjer svima koji su karijeru posvetili obrazovanju i vaspitanju djece.

Kalaj je istakao da nagrada Oktoih ima poseban značaj za njega i da predstavlja, ne samo lično i profesionalno postignuće, već i veliku motivaciju za dalji rad, razvoj i ostvarivanje izvanrednih rezultata.

Nagrada Oktoih je, kako je dodao, najznačajnija u nizu njegovih nagrada, jer promoviše obrazovanje.

Vujačić je kazala da nagrada Oktoih za nju ima poseban značaj.

“Jer sam cijelu profesionalnu karijeru vezala za ovu zahtjevnu i tešku djelatnost, koja predstavlja jedan od najznačajnijih stubova svakog zdravog društva, usmjerenog na razvoj zasnovan na znanju“, dodala je Vujačić.

Ona je istakla da je pripadnost zajednici, koja teži kontinuiranom unapređenju sistema obrazovanju, prepoznaje i stimuliše one koji aktivno doprinose tom procesu, posebna čast i privilegija.

Državna nagrada Oktoih ustanovljena je 1970. godine i dodjeljuje se za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i učeničkog i studentskog standarda.

Nagradu je do sada dobilo oko 140 pojedinaca i 65 ustanova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS