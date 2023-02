Uputiće nadležnom tužilaštvu sporne obrasce sa potpisima podrške Daniloviću

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) uputiće nadležnom tužilaštvu sporne obrasce sa potpisima podrške birača Goranu Daniloviću, kojeg je Ujedinjena Crna Gora (UCG) predložila za predsjednika države.

Kako je saopšteno iz DIK-a, ta institucija upoznala se sa okolnostima koje je iznio Danilović, u vezi razlika u dokumentaciji koja je podnesena DIK-u i kopija koje su u posjedu UCG, a koje se odnose na obrasce potpisa podrške birača.

“Komisija je konstatovala da je zaključak o otklanjanju nedostataka donijela na osnovu izvještaja stručne službe DIK-a koja je konstatovala da je postojao dio obrazaca koji je bio nevalidan u smislu nepostojanja svih propisanih elemenata”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je zaključeno da je stručna služba postupila po uputstvu o načinu i postupku provjere potpisa podrške kojim je propisano na koji način postupaju ovlašćena lica za provjeru.

“U cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za tu situaciju, komisija je bila jednoglasna da sve sporne obrasce sa potpisima podrške birača uputi nadležnom tužilaštvu”, kazali su iz DIK-a.

Oni su naveli da je komisija zaključila da je u interesu Danilovića, stručne službe komisije, ali i DIK-a kao institucije, da se pred nadležnim državnim organima sprovede postupak kako bi se utvrdile sve okolnosti vezane za to pitanje.

“Zaključeno je da se predstavnicima UCG omogući evidencija svih obrazaca potpisa podrške birača koje je stručna služba evidentirala kao sporne u cilju omogućavanja podnosiocu kandidature da postupi po zaključku DIK-a”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS