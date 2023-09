Uprave carina i policije spriječili krijumčarenje droge preko Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) na graničnom prelazu Božaj spriječili su krijumčarenje oko 500 kilograma opojne droge marihuana tipa skank.

Iz UPC su kazali da je o svemu odmah obaviještena Uprava policije, kojoj je slučaj predat na dalju nadležnost i postupanje kao i je privedeno više osoba.

Navodi se da su indikatori rizika i alarm koji se pojavio u internom carinskom sistemu, rezultirali presijecanjem lanca krijumčarenja skanka iz Albanije prema Evropskoj uniji.

Ističe se da je akcija zapljene pokrenuta na osnovu ovlašćenja i sprovedene carinske analize obavještajnih podataka Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu.

“Marihuana koju su službenici Uprave prihoda i carina pronašli u kamionu albanskih registarskih tablica, bila je smještena u tovarnom djelu kamiona i obazbijeđena carinskom plombom strane administracije”, objasnili su iz UPC.

Oni su naveli da je pregledom kamiona ustanovljeno da se među drvenim paletama koje je prevozio, nalazi 185 pakovanja biljne materije zelene boje, za koju se sumnja da je opojna droga marihuana.

“Nakon okončanja pregleda kamiona roba je predata na dalje postupanje Upravi policije, sa kojom Uprava prihoda i carina ostvaruje dobru saradnju i sinhronizovano djelovanje u cilju uspješnog sprovođenja zajedničkih aktivnosti”, navodi se u saopštenju UPC.

