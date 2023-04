Ulica narodnih heroja u Nikšiću da zadrži naziv

Podgorica, (MINA) – Ulica narodnih heroja u Nikšiću treba da zadrži naziv, saopštili su iz odborničkog kluba koalicije Za budućnost Nikšića dodajući da su predložili da ulice u tom gradu dobiju Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Meša Selimović i Sveti Petar Cetinjski.

Kako se navodi, taj odbornički klub nije uopšte želio da bilo koja stara i prepoznatljiva ulica u Nikšiću zbog toga promjeni svoj naziv.

“Što se nas kao predlagača tiče da Sveti Petar Cetinjski dobije ulicu u Nikšiću, mi se zalažemo da to ime dobije neka druga ulica a da Ulica narodnih heroja zadrži svoj naziv kao jedna od najprepoznatljivijih u našem gradu”, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije Za budućnost Nikšića naveli su da im je jasno da je čitava ujdurma oko tog pitanja pokrenuta da bi se naudilo nosiocu te liste i predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću.

“Ali ko hoće da pogleda istini u oči shvatiće da ono što su naši predlozi ne može biti predmet bilo kakvog spora”, navodi se u saopštenju koalicije Za budućnost Nikšića.

Oni su naveli da velikani književnosti i Sveti Petar Cetinjski “valjda nikome nijesu sporni”.

“I mi smo te predloge dali u konsultacijama sa predsjednikom Kovačevićem”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS