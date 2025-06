Ukrajina šalje delegaciju u Istanbul na pregovore sa Rusijom

Kijev, (MINA) – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će poslati delegaciju u Istanbul na direktne pregovore sa Rusijom, koji treba da budu održani sjutra.

Zelenski je, u saopštenju na Telegramu, naveo da će ukrajinsku delegaciju predvoditi ministar odbrane Rustem Umerov.

“Činimo sve da zaštitimo našu nezavisnost, našu državu i naš narod”, dodao je Zelenski, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Ukrajinski zvaničnici su ranije pozvali Kremlj da prije sastanka dostavi obećani memorandum u kojem će iznijeti svoj stav o okončanju rata.

Moskva je ranije rekla da će objaviti memorandum tokom pregovora.

Prvi direktni mirovni pregovori Ukrajine i Rusije, od onih neuspjelih koji su se vodili sedmicama nakon što je Rusija pokrenula invaziju na svog susjeda u februaru 2022. godine, održani su takođe u Istanbulu, 16. maja.

Tada nije postignut dogovor o prekidu sukoba, a Ukrajina i Rusija su se dogovorile o razmjeni po hiljadu ratnih zarobljenika.

Pregovori 16. maja zaokružili su tada burnu sedmicu diplomatije, podstaknutu nastojanjem američkog predsjednika Donalda Trampa da posreduje u okončanju rata u kojem su poginule desetine hiljada vojnika na obje strane, kao i brojni ukrajinski civili.

Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Ujedinjenim nacijama (UN) rekao je Savjetu bezbjednosti UN 29. maja da je sporazum koji se sada nudi o okončanju rata u Ukrajini najbolji mogući ishod za Rusiju i da bi predsjednik Vladimir Putin trebalo da ga prihvati.

Vršilac dužnosti zamjenika predstavnika SAD u UN, Džon Keli, rekao je da produžavanje rata nije ni u čijem interesu i upozorio na mogućnost da Sjedinjene Države “razmotre povlačenje” iz svojih pregovaračkih napora ako Rusija “donese pogrešnu odluku da nastavi katastrofalni rat”.

Keli je istakao i da su dodatne sankcije Rusiji i dalje na stolu.

Kremlj je ranije, 29. maja, saopštio da čeka odgovor Kijeva na svoj predlog za nove razgovore u Istanbulu.

