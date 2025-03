Ukrajina pristala na prekid vatre od 30 dana

Rijad, (MINA) – Ukrajina je danas pristala na američki predlog o 30-dnevnom prekidu vatre u ratu s Rusijom, a Sjedinjene Američke Države (SAD) će ukinuti suspenziju na vojnu pomoć, saopštili su zvaničnici u zajedničkom saopštenju koje je Kijev objavio nakon više od devet sati razgovora u Saudijskoj Arabiji.

Razgovori su uslijedili 11 dana nakon spornog sastanka u Bijeloj kući između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa koji je »zapalio« odnose između dvije zemlje nakon Trampovog odbijanja da uključi bilo kakve sigurnosne garancije u potencijalni dogovor za zajednički razvoj ukrajinskih rijetkih minerala i drugih resursa.

Nakon toga, Vašington je zaustavio vojnu pomoć Ukrajini i ograničio razmjenu obavještajnih podataka na ratištu, podsjeća Radio Slobodna Evropa.

Šef kabineta Zelenskog Andrij Jermak, koji predvodi ukrajinsku delegaciju, ranije je nazvao razgovore »radom u toku«, za vrijeme pauze koja je uslijedila nakon više od četiri sata razgovora.

Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Majk Volc rekao je ranije »stižemo tamo« kada ga je novinar upitao kako teku pregovori dok je izlazio iz sobe za sastanke, dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao da se razgovori vode u »konstruktivnoj atmosferi«.

Ukrajinska javna televizija Suspilne citirala je neimenovanog zvaničnika koji je rekao da su razgovori prije pauze bili fokusirani na potencijalni sporazum o mineralima i predlog Ukrajine za prekid vatre na moru i na nebu. Razgovori su nastavljeni nakon pauze.

»Primirje u trogodišnjem ratu koji je Ruska Federacija vodila protiv moje zemlje nikada nije izgledalo bliže«, napisao je Jermak u tekstu objavljenom u listu Guardijan na dan sastanka.

On je naveo da prekid vatre u Ukrajini neće doći samo diplomatskom gestom.

»To uključuje politički i finansijski pritisak na Rusiju, da poveća cijenu ponovnog sukoba«, dodao je Jermak.

Kijev su na pregovorima predstavljali ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha i ministar obrane Rustem Umerov, dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne učestvuje.

Zelenski je u ponedjeljak boravio u Saudijskoj Arabiji kako bi se sastao s prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, ali se neće pridružiti razgovorima.

Američki državni sekretar Marko Rubio je najviši američki zvaničnik na pregovorima.

On je dan prije rekao da nije vodio razgovore s Evropskom unijom o mogućem ublažavanju sankcija Rusiji.

