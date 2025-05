Ukrajina i Rusija razmijenile skoro 800 zarobljenika

Moskva, Kijev (MINA) – Ukrajina i Rusija razmijenile su po 390 zarobljenika u prvom krugu velike razmjene, sprovedene prema uslovima sporazuma postignutog u Istanbulu prošle sedmice.

Rusija i Ukrajina su pokrenule najveću razmjenu zatvorenika od početka ruske invazije, razmjenjujući stotine vojnika i civila u procesu koji bi trebalo da se nastavi tokom vikenda.

Zelenski je na Telegramu poručio da vraćaju svoje ljude kući.

“Prvi dio sporazuma o razmjeni hiljuadu za hiljadu je sproveden”, poručio je Zelenski.

On je, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, rekao da je 390 ljudi sa svake strane razmijenjeno i da se očekuje da će se razmena nastaviti tokom vikenda.

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, taj broj uključuje 270 ratnih zarobljenika i 120 civila.

Dan ranije, Zelenski je rekao da je sporazum “možda jedini pravi rezultat” 90-minutnog sastanka između ukrajinskih i ruskih pregovarača u Istanbulu 16. maja – prvih direktnih mirovnih pregovora između ukrajinskih i ruskih zvaničnika nakon što je Moskva pokrenula punu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

On je kazao da su strane razmenile liste zatvorenika koji bi mogli biti razmenjeni.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da 120 Rusa koji se vraćaju u Rusiju uključuje stanovnike Kurske oblasti, koju je Ukrajina napala prošlog avgusta.

Razmjena od hiljadu ljudi sa svake strane bila bi najveća od nekoliko razmjena zatvorenika od početka pune invazije.

Prethodne razmjene nijesu dovele do opipljivog napretka u okončanju rata.

Rusija je odbila pozive Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i evropskih država za 30-dnevnim prekidom vatre, i nijedan novi sastanak nije zakazan nakon pregovora u Istanbulu.

