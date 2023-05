Uhapšeni šef uniformisane policije i komandir u OB Podgorica

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su šefa uniformisane podgoričke policije Darka Kneževića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj

U sklopu iste akcije uhapšen je i Dalibor Živković, komandir u Odjeljenju bezbjednosti Podgorica, saznaju Vijesti.

Prema nezvaničnim infomacijama tog medija, Knežević i Živković uhapšeni su tokom radnog vremena, na poslu, i trenutno se nalaze u zgradi SPO.

Knežević je saslušavan i prije nekoliko mjeseci, a u sklopu akcije Specijalnog državnog tužilaštva protiv službenika Uprave policije, za koje se vjeruje da su radili za kavački klan.

Tada, nakon ispitivanja u zgradi SPO, nije mu određivano zadržavanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS